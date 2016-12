Wer nicht in der Kälte bleiben möchte, könnte einen Trip nach Gran Canaria machen – dort ist es auch jetzt noch angenehm warm. Lust auf diesen Trip machen die Fotos des spanischen Fotografen Adrian C. Martin. Er hat den Wasserpolo-Spieler Tomás Perez in Badehosen von Manus Swim auf der Insel fotografiert.