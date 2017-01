[Galerie] Sieben wichtige Menschen, die wir 2016 verloren haben

7. George Michael (1963-2016)

Vom Schmusesänger zur Schwulenikone: Das Leben von George Michael ist nicht immer glatt verlaufen – doch als einer der erfolgreichsten Musiker Großbritanniens konnte er sich seine Eskapaden leisten.

Am 25. Dezember starb er an den Folgen eines Herzanfalls. Sein Partner Fadi Fawaz fand ihn leblos im Bett. Bereits im November 2011 war George Michael dem Tod näher als dem Leben: Wegen einer Entzündung der Atemwege wurde er in das AKH Wien eingeliefert, dort war er mehrere Wochen im Koma.

Der Tod seiner Mutter im Jahr 1997 und seines damaligen Lebensgefährten Anselmo Feleppa im Jahr 1993 stürzten ihn in tiefe Krisen. „So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr“, erinnerte er sich.

Es folgte ein unfreiwilliges Outing – aus dem er aber wie durch ein Wunder Kraft schöpfte. 1998 war er beim Cruising auf einer öffentlichen Toilette am Sunset Boulevard in Los Angeles von einem Polizisten in Zivil verhaftet worden. Er verarbeitete dieses Erlebnis musikalisch in seiner Hit-Single „Outside“.