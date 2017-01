Der 19-jährige Jack Perry macht als Wrestler in Kalifornien eine sehr gute Figur

Wer kann sich noch an Luke Perry erinnern? In Serien wie „Beverly Hills, 90210“ ließ der heute 50-Jährige damals nicht nur die Mädchenherzen brechen. Heute macht ihm sein Sohn Jack Konkurrenz: Mit lockiger Löwenmähne und perfektem Six-Pack betätigt sich der 19-Jährige als Nachwuchs-Wrestler. Sein Künstlername passt zu seinem Look: „Jungleboy Nate Coy„.