Cruisen im Vollmond-Nebel: „The Haze“ im Hard On

Das Nebel-Labyrinth öffnet am Samstag wieder seine Pforten

Eine geheimnisvolle, mit Lust und Begierde aufgeladene Atmosphäre gibt es diesen Samstag wieder in Wien: Im „Hard On“ beim Naschmarkt findet ab 23.00 Uhr „The Haze“ statt – eine „Cruisingparty der Sonderklasse“, wie die Veranstalter versprechen.

Denn das Lokal wird mit Nebel gefüllt und in eine besondere Lichtstimmung getaucht. Das soll Lust auf mehr machen: Ob in den Gängen oder einen der vier „Orgy Rooms“ soll es heiß hergehen. Unterstützt wird die eigene Neugier mit der passenden Musik: Bei Beats von House bis Minimal Underground stehen „Cruise and Play“ im Vordergrund.

Nebel, Licht, Musik und Vollmond: Die richtige Stimmung zum Cruisen

Was bei der Suche nach dem erotischen Abenteuer sicher förderlich ist: Am Samstag ist Vollmond – genau die richtige Zeit, um den eigenen Trieben nachzugeben. Einen speziellen Dresscode gibt es bei „The Haze“ im „Hard On“ nicht. Allerdings ist – wie bei allen Events im Lokal – eine Registrierung beim LMC Vienna notwendig.

Wer in Gear erscheint, bekommt einen Special Shot aufs Haus. „Genieße eine ausgelassene Nacht an der Bar oder zeig’ auf der Spielfläche, dass bei dichtem Nebel auch bei dir die Schüchternheit fällt“, lautet die Aufforderung für diesen Samstagabend.