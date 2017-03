[Galerie] „Moonlight“-Hauptdarsteller ziehen sich für Calvin Klein aus

Ein kleiner Coup ist den Machern der aktuellen Unterwäsche-Kampagne von Calvin Klein gelungen: Sie konnten vier Schauspieler aus „Moonlight“ für die Sujets gewinnen – und am Tag, nachdem der Film den Oscar als „bester Film“ gewonnen hat, läuft die Frühjahrs-Kampagne mit Mahershala Ali, Ashton Sanders, Alex Hibbert und Trevante Rhodes auch in US-Medien an.

Entworfen wurde die Kollektion von Designer Raf Simons. Fotografiert wurden die Bilder der „Moonlight-Kampagne“ von Willy Vanderperre. Die Macher der Kampagne betonen, jedes Foto solle „als Charakterstudie für sich selbst stehen“.

Mit den eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern ändert Calvin Klein auch die Botschaft seiner Kampagnen: Für die letztjährige Kollektion wurden mit Justin Bieber und Kendall Jenner noch sexy Jugendidole ohne politische Botschaft verpflichtet.