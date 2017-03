Mit „Shape of You“ und „Castle on the Hill“ führt Ed Sheeran derzeit die Hitparaden an. Für den Fotografen Greg Williams hat sich der Rotschopf nun fotografieren lassen – und zeigt eine Seite an ihm, die man Ed Sheeran so vielleicht nicht zugetraut hätte: Mit jeder Menge cooler Tattoos.

