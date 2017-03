Der Fotograf fängt in seinen Bildern die Situation ein und schafft so eine natürliche Erotik

In Zeiten perfekter Bilder in Dating-Profilen geht der Berliner Fotograf Daniel Harders einen anderen Weg: Er fotografiert Burschen so, wie sie sind – und zeigt damit ihre natürliche Erotik und auch Verletzlichkeit. Nun sind einige seiner Bilder als Buch im Männerschwarm-Verlag erschienen.