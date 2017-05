SPÖ stimmt heute im Nationalrat gegen die Öffnung der Ehe

Auch, wenn die Große Koalition in Österreich am Ende ist: Noch hält die SPÖ zu ihrem bisherigen Partner, der konservativen ÖVP. Und das ausgerechnet bei einem Antrag der Grünen zur Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare.

Fristsetzungsantrag der Grünen zur Ehe-Öffnung wurde nur von den Neos unterstützt

So brachten die Grünen am Nachmittag einen Fristsetzungsantrag zu diesem Thema ein: Noch vor dem Sommer sollte die Öffnung der Ehe auf die Tagesordnung des Nationalrats. Justizsprecher Albert Steinhauser beantragte, bis zum 27. Juni 2017 im Verfassungsausschuss eine Entscheidung zu diesem Thema zu fällen. Allerdings fand sich für diesen Antrag keine Mehrheit im Parlament. Die SPÖ-Abgeordneten gaben dem Antrag nicht ihre Zustimmung. Neben den Grünen stimmten nur die NEOS dafür.

Niki Scherak von den NEOS betonte in der Debatte zum Antrag, dass es in Österreich Zeit sei, gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe zu ermöglichen. Er hoffe, dass liberalere, modernere ÖVP-Minister wie Brandstetter oder Karmasin unter der Führung von Sebastian Kurz ihre Haltung zur gleichgeschlechtlichen Ehe änderten. Die Heirat von schwulen und lesbischen Paaren bedrohe weder die traditionelle Familie, noch habe sie sonstige negative Konsequenzen.

Junge ÖVP ist für die Ehe-Öffnung – aber ist es auch ihr Obmann Sebastian Kurz?

Scherak erinnerte daran, dass die Junge ÖVP, deren Vorsitzender Kurz ist, das bereits erkannt habe. Scherak zufolge trete die JVP-Wien bereits für eine völlige Gleichstellung der Ehe ein. Die Hoffnung auf einen Sinneswandel bei der Volkspartei unter Kurz hat auch SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim: Er hoffe ebenfalls, dass der neue ÖVP-Vizekanzler, Justizminister Wolfgang Brandstetter, „als Gesicht des Außenministers in Erscheinung tritt und sagt, dass er sich dem anschließt“. Allerdings zeigte sich die SPÖ in der entscheidenden Abstimmung pakttreu und stimmte in dieser Frage nicht gegen die ÖVP.

ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker ließ den Fristsetzungsantrag für die Öffnung der Ehe allerdings eiskalt abblitzen: Sie lehne es ab, „Dinge, die schon diskutiert wurden, neu aufzuwärmen“. Die ÖVP sei für „gute sachliche Diskussionen“ immer zu haben, zum richtigen Zeitpunkt – und jetzt sei der richtige Moment, um über die von der Regierung noch geplanten 17 Punkte zu diskutieren. Die Öffnung der Ehe gehört nicht dazu.