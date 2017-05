[Galerie] Elf einfache Tipps für besseren und längeren Sex

6. Vor dem Ende kurz ablenken

Auch dieser kleine Trick kann helfen, beim Sex länger durchzuhalten: Kurz vor dem Höhepunkt an etwas anderes denken, das nicht so sexy ist und so die Ejakulation verhindern. Doch sollten die Gedanken dann nicht mehr zum Sex zurückkehren können, erweist sich dieser kleine Trick leider als Bumerang.