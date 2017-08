Promi Big Brother: Das Baby-Drama um Eloy de Jong

Bei Promi Big Brother, derzeit in Sat.1 zu sehen, gilt der Sänger Eloy de Jong als verständnisvoller Sonnenschein mit Tiefgang. Besonders seine Familie geht ihm ab: Als ihm dieVideobotschaft mit seinem Partner Ibo und Tochter Indy vorgespielt wird, bricht der 44-Jährige in Tränen aus. Und das hat einen guten Grund.

Eine glückliche Familie mit drei Eltern: Eloy, sein Mann und die leibliche Mutter von Indy

Die mittlerweile vier Jahre Indy „hat drei Menschen, die sie lieben – eine Mutti und zwei Väter“, erklärte er letztes Jahr dem Promi-Magazin „Closer“: „Wir haben uns vor fünf Jahren zu dritt entschieden, Eltern zu werden.“ Mutter von Indy ist eine Single-Freundin des Paares.

Dabei ist allen Beteiligten wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. „Wir teilen uns das Sorgerecht für Indy und auch sonst alles. Einmal im Monat treffen wir uns zum Essen und reden über wichtige Entscheidungen und Erziehungsfragen. Wir gehen auch zu Dritt zu Elternabenden“, erklärte Eloy.

Indys Bruder kam viel zu früh auf die Welt

Doch diese Geschichte hat auch eine Schattenseite. Denn Indy hatte eigentlich noch einen Bruder, Milon. „Unsere Freundin war schwanger und während des Ultraschalls waren plötzlich zwei Herzen zu sehen. Wir waren so glücklich, kauften Zwillingsklamotten und Bettchen“, erinnert sich Eloy de Jong.

Allerdings traten in der 24. Schwangerschaftswoche Komplikationen auf. Die Mutter war zu dieser Zeit gerade auf der Karibikinsel Curaçao – die medizinischen Möglichkeiten zu helfen waren begrenzt. „Plötzlich bekamen wir den Anruf von ihr. Milon war auf die Welt gekommen, viel zu früh. Doch die Klinik war technisch nicht darauf vorbereitet. Eigentlich hatte er keine Chance. Er lebte nur fünf Stunden.“, erzählte Eloy der Bild-Zeitung im Mai von diesem tragischen Moment.

Indy war neun Tage länger im Bauch der Mutter. Siekämpfte und kam schließlich am 17. Juli zur Welt. „In diesen Tagen haben wir es geschafft, die Mutter nach Miami zu bringen. Die Klinik war spezialisiert auf Frühchen“, erinnert sich Eloy. Das kleine Mädchen überlebte.

„Wir hatten eine Geburt hinter uns und eine Beerdigung vor uns“

„Wir kamen also nach Hause und hatten eine Geburt hinter uns und eine Beerdigung vor uns. Beerdigt wurde Milon auf einem Kinderfriedhof in Utrecht. Es war ein tiefer Schmerz in unseren Herzen“, so Eloy. Für seine Beziehung zu Ibo war dieser Schicksalsschlag ein dramatischer Einschnitt. „Das Wichtigste ist es, zu reden. Ibos und meine Beziehung ist dadurch stärker geworden.“

Eloy und Ibo gehen mit diesem einschneidenden Moment offen um. Eloy hat sich den Namen seines Sohnes auf den Arm tätowieren lassen. Und auch Indy weiß, dass sie einen Bruder gehabt hat. „Wir sagen ihr immer, dein Bruder ist ein Stern im Himmel. Es ist wichtig, dass wir ihn nicht vergessen. Auch unser Sternenkind gehört zur Familie.“, so Eloy de Jong.