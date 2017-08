[Video] Teen Wolf: Wenn Colton Haynes mit Charlie Carver knutscht…

In den USA läuft derzeit die sechste und finale Staffel der MTV-Serie Teen Wolf. Und sie bringt einen alten Bekannten zurück: Werwolf Jackson Whittemore, gespielt von Colton Haynes. Und er ist bei seiner Rückkehr nicht alleine, berichtet das US-amerikanische Branchenblatt Entertainment Weekly.

Denn er kommt mit seinem Freund Ethan, gespielt von Charlie Carver – was auch deshalb außergewöhnlich ist, weil auch beide Schauspieler im echten Leben schwul sind. „Es macht total Sinn“, erklärt Colton Haynes das schwule Outing seiner Figur Entertainment Weekly: „Darum hat Jackson diese Angst in sich herumgetragen.“

„Er ist nach London abgehauen, um sich selbst zu finden“

Die Entscheidung, dass Jackson schwul ist, hat Teen Wolf-Showrunner Jeff Davis schon vor Jahren getroffen. „Ich habe mir gedacht, wenn Jackson zurückkommt, kommt er zurück in einer Beziehung mit einem Typen. Ob das jetzt bedeutet, dass er bisexuell oder schwul ist – so kommt er zurück. Ich hatte das Gefühl, dass er nach London abgehauen ist und sich selbst gefunden hat.“

Und nicht nur sich selbst – sondern offenbar auch seinen Freund. Dabei hat sich Jackson zu Beginn der Serie mit Lydia getroffen, bevor er am Ende der zweiten Staffel wegging. Auch Ethan ist für Teen Wolf-Fans kein Unbekannter: Er hatte bereits in der dritten Staffel eine Rolle als schwuler Alpha-Werwolf.

Die beiden Charaktere der Werwölfe ergänzen sich perfekt

„Sie sind so süß zusammen“, freut sich Davis über das Paar, das in der Folge „Werwolves of London“ zum ersten Mal am 10. September in den USA zu sehen ist. Im deutschen Sprachraum ist die Serie auf Amazon Video zu sehen. „Wir sind ein seltsames Paar“, ergänzt Charlie Carver. „Seine Figur war immer irgendwie arrogant, also bin ich derjenige, der ihn runterholt. Die ergänzen sich perfekt gegenseitig. Sie haben wirklich eine wunderschöne Beziehung.“

Und natürlich haben die beiden Werwölfe auch einen wichtigen Auftrag: Jackson und Ethan sollen Scott helfen, den Kampf gegen die Armee der Jäger zu gewinnen – die von niemand anderem als Gerard Argent angeführt wird. Dem entsprechend werden es die beiden sexy Werwölfe nicht einfach haben, ihre Liebe zu genießen. Im Teaser ist zu sehen, wie ausgerechnet ihre geplante Feier zum Jahrestag von den Werwolfjägern gestört wird.