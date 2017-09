So cool reagieren die Fans von Shawn Mendes auf ein falsches Coming Out

Es war ein unerwarteter Tweet, den die Fans des kanadischen Sängers Shawn Mendes am Sonntagabend lesen konnten: „Leute, meine Sexualität sollte niemanden etwas angehen. Ja, ich bin schwul und stolz drauf.“

Innerhalb kürzester Zeit machte sich auf Twitter der Hashtag „#ShawnComingOut“ breit. Es gab an der ganzen Sache nur ein einziges Problem: Der Tweet kam nicht von Shawn Mendes. Der Account des 19-Jährigen wurde gehackt.

Doch die echten Fans des Kanadiers blieben cool. Ihnen war schnell klar, dass das Coming Out via Twitter ein Fake war und stellten sich hinter ihren Liebling. „Hört auf, über seine Sexualität zu spekulieren. Lasst ihn einfach Shawn sein“, zitiert das LGBT-Portal Queerty eine Userin.

Und das war auch die Grundstimmung der anderen Tweets: „Warum ist Shawns Sexualität so ein großes Thema der Popkultur? Er macht Musik und der Fokus sollte darauf gerichtet sein“, schrieb ein anderer Fan, während ein dritter meinte: „Die Tatsache, dass jemand einen falschen Tweet schreibt, um jemandem eine sexuelle Orientierung anzuhängen ist ekelhaft und ihr solltet euch alle schämen.“

#ShawnComingOut the fact that someone made a fake tweet to force a sexuality into someone is disgusting and y'all should be ashamed

— Vale loves Shawn ❤️🐨 (@Barryftcampbell) August 29, 2017