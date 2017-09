Sorgen um Aaron Carter nach schwerem Autounfall

Berechtigte Sorgen hatten Fans gestern um Aaron Carter: Der 29-jährige Sänger, der sich erst vor kurzem als bisexuell geoutet hatte, hat bei einem schweren Verkehrsunfall mit seinem 450 PS starken und 72.000 Euro teuren BMW M4 einen Totalschaden gebaut, wie er auf Twitter berichtete.

Erkenntnis nach dem Crash: „Das Leben ist so wertvoll“

„Das Leben ist so wertvoll. Ich hatte gerade einen schrecklichen Unfall und habe meinen BMW M4 komplett geschrottet“, twitterte Aaron Carter gestern Abend – und fügte danach hinzu: „Ich dachte nie, dass ich mal in einen so schweren Unfall gerate.“

Life is really so precious, I just got into a terrible accident and completely totaled my BMW M4 — Aaron Carter (@aaroncarter) September 5, 2017

Auf Twitter reagierten Fans mit großer Sorge auf der Nachricht. Gut eine Stunde nach der Nachricht über den Unfall beruhigte Aaron Carter seine Anhänger. „Danke für all die Unterstützung und die Liebe. Das bedeutet mir viel. Unfälle passieren. Ich bin einfach froh, dass wir beide okay sind.“

Schnittwunden, Prellungen und eine gebrochene Nase

Der 29-Jährige hatte Glück im Unglück. „Alle Airbags sind aufgegangen und ich habe überall Schnittwunden, aber Gott sei Dank haben alle überlebt und es geht uns gut“, erklärte Aaron Carter auf Rückfrage eines Fans. Arme und Beine täten im ebenfalls weh und er habe sich die Nase gebrochen. Ernsthafte Verletzungen dürfte Aaron Carter bei dem Crash nicht davongetragen haben.

Und auch dem Beifahrer, den Carter nicht näher identifiziert, dürfte nicht viel passiert sein. Wie es genau zu dem Unfall kam oder wo er passiert ist, hat der jüngere Bruder von Backstreet Boy Nick Carter nicht geschrieben. Später meldete er sich noch einmal via Twitter bei seinen Fans: „Ich wollte nur alle wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich halte den Ball heute Abend einfach flach. Sorry, wenn ich jemanden erschreckt haben sollte, aber mir geht’s gut.“

I just want to let everyone know I'm doing ok. I'm just laying low tonight. Sorry if I scared anyone, but I'm ok. 👌🏼 — Aaron Carter (@aaroncarter) September 5, 2017

Aaron Carter kündigte auch ein Album für nächstes Jahr an

Auch das Management von Aaron Carter gab mittlerweile Entwarnung: Er sei in Ordnung und ruhe sich zu Hause aus, teilte ein Sprecher dem Magazin „US Weekly“ mit. Er werde seine Konzerte am Wochenende wie geplant spielen und freue sich auf seine Fans.

Am Abend überraschte Aaron Carter dann seine Follower mit einer weiteren Nachricht: „Ich werde für eine Weile verschwinden. Das wird mein erstes Album nach 14 Jahren, ich werde den Rest des Jahres mit den letzten Feinheiten für das Album verbringen“, teilte Carter mit und kündigte an: „Seid bereit, denn 2018 wird großartig!“