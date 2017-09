[Galerie] Das sind die schwulen und lesbischen Abgeordneten zum Bundestag

7. Achim Kessler (Die Linke; Landesliste Hessen)

Mit Kessler zieht ein ehemaliger LGBT-Aktivist in den Bundestag ein. Während seiner Studienzeit in Marburg wurde er mit der „Rosa Liste“ Vorsitzender des AStA, der deutschen Studierendenvertretung. Auch begann er in dieser Zeit, sich in der Aids-Hilfe zu engagieren. Als Wahlkampfleiter organisierte er den Wahlkampf, der die Partei 2008 erstmals in den Hessischen Landtag brachte. 2005 wurde er Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke. Er ist verpartnert, sein Mann hat zwei Söhne in die Beziehung mitgebracht.