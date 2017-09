Hugh Jackman und seine Frau stimmen für Ehe-Öffnung

Per Brief können die Australier derzeit abstimmen, ob die Ehe auf dem fünften Kontinent für schwule und lesbische Paare geöffnet werden soll. Zwei, die mit „Ja“ stimmen werden, sind „Wolverine“-Darsteller Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness. Das hat der 48-Jährige nun auf Twitter bestätigt.

We believe all Australians deserve to be treated equally under the law That's why Deb & I are voting YES #equality and #love! @Deborra_lee pic.twitter.com/px4sCYffnD

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 26, 2017