Guido Maria Kretschmer: Traumhochzeit nach 32 Jahren!

Seit unglaublichen 32 Jahren sind Designer Guido Maria Kretschmer und sein Freund, der Maler Frank Mutters, ein Paar. Seit 2012 leben sie auch in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft – doch die Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare in Deutschland lässt jetzt einen großen Traum des 52-Jährigen wahr werden: Er wird heiraten!

„Da haben alle dafür gekämpft und jetzt sollten wir das auch wirklich tun“

„Das ist ein Zeichen, finde ich. Ich finde, da haben alle für gekämpft und über Jahrzehnte genau daraufhin gearbeitet und ich denke, um das auch wirklich gutzuheißen, sollten wir das auch wirklich tun“, sagte Mutters im Juli gegenüber RTL Exklusiv.

Nun werden die Pläne konkret: Wie Kretschmer in der heute erscheinenden Ausgabe der Illustrierten Gala verraten hat, soll eine große Hochzeit auf Mallorca stattfinden. Spanien hat die Ehe bereits 2005 geöffnet, nun sind dort geschlossene Ehen auch in Deutschland vollständig gültig. Einen Termin für die Zeremonie gibt es noch nicht, auch Details sind noch nicht bekannt.

Guido Maria Kretschmer will ein großes Fest – aber nicht in Weiß

Nur eines weiß der „Shopping Queen“-Star: Es soll ein großes Fest werden – „aber keinesfalls in Weiß“, wie er Gala verriet. Stattdessen soll die Hochzeit vor allem eine gemütliche Veranstaltung werden. „Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode“, sagt Kretschmer dem Magazin. „Es kann auch jemand in Jogginghose kommen, wenn er sich so mag.“

Nach Mallorca eingeladen sollen die engsten Freunde und die Familie des Paares werden. Das könnte eine spannende Mischung werden – denn seinen Freundeskreis beschreibt Guido Maria Kretschmer als bunt, „von völlig explodiert und verrückt bis hin zu schwer intellektuell“.

Und dass die Gäste, die ihnen wichtig sind, auch kommen, ist dem Paar auch etwas wert: „Wenn jemandem die Anreise zu aufwendig ist, unterstützen wir unsere Freunde gern. Auch falls das Geld fürs Ticket knapp wäre“, verraten Kretschmer und der zehn Jahre ältere Mutters im Gala-Interview.