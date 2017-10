UN-Resolution gegen Todesstrafe für Homosexualität: USA erklären ihr Nein

Am Freitag haben die Vereinigten Staaten gegen eine Resolution des UN-Menschenrechtsrats gestimmt, in der verurteilt wird, wenn die Todesstrafe aus religiösen und moralischen Gründen verhängt wird – auch gegen Homosexuelle. Jetzt bemüht sich die US-Diplomatie um Schadensbegrenzung.

Gegenüber der Online-Ausgabe des LGBT-Magazins The Washington Blade betonte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, dass man die Anwendung der Todesstrafe für Homosexualität, Gotteslästerung, Ehebruch und Abfall vom Glauben „eindeutig verurteilt“.

Die Ablehnung war eher prinzipieller Natur, so die Sprecherin weiter: „Wir haben gegen die Resolution aus anderen Gründen gestimmt, weil nämlich die Idee der Resolution war, die Todesstrafe insgesamt zu verurteilen und die Aufforderung enthalten war, die Todesstrafe abzuschaffen.“

Man habe auch in der Vergangenheit „gegen Resolutionen dieser Art gestimmt, weil wir allgemeinere Bedenken hinsichtlich des Ansatzes der Resolution haben, die Todesstrafe unter allen Umständen zu verurteilen“, betont die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats.

Doch so ganz stimmt das nicht: Denn die Resolution fordert nicht die Abschaffung der Todesstrafe, sondern mahnt die „Staaten, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben“, sich bei der Anwendung an Antidiskriminierungsrichtlinien zu halten.

Und auch in einem zweiten Punkt interpretiert das Trump-Team die Fakten recht eigenwillig: Nikki Haley, Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, trat die Flucht nach vorne an. Sie betonte, dass die Vereinigten Staaten auch im Jahr 2014 unter Präsident Obama gegen eine Resolution gestimmt hätten, in der die Todesstrafe für homosexuelle Handlungen verurteilt wurde.

Doch so ganz stimmt das nicht. Erstens ging es in dieser Resolution um die Todesstrafe für Ehebruch und Gotteslästerung, gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden nicht erwähnt. Und zweitens haben die Vereinigten Staaten nicht dafür gestimmt, sondern sich der Stimme enthalten – ein kleiner, aber feiner Unterschied.

Dem entsprechend ärgert sich auch Susan Rice, unter Obama US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, über das Abstimmungsverhalten ihrer Nachfolger. „Schande über die USA! Ich war stolz darauf, dass ich die USA bei der UNO angeführt habe, um LGBT-Personen zu schützen, damals, als Amerika noch für Menschenrechte für alle eingestanden ist“, schreibt sie auf Twitter.

Shame on US! I was proud to lead U.S. efforts at UN to protect LGBTQ people, back in the day when America stood for human rights for all 🇺🇸 https://t.co/3Y403bP7Wh

— Susan Rice (@AmbassadorRice) October 3, 2017