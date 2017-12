Das homophobe Sündenregister der türkis-blauen Regierung

3. Gernot Blümel (ÖVP), Kanzleramtsminister

Stramm auf Parteilinie ist der ehemalige Gemeralsekretär der alten ÖVP und Obmann der Wiener Landespartei. Im Juli 2015 hat er sich bei PULS 4 noch vehement gegen die Öffnung der Ehe gewehrt. Denn dabei handle es sich „um einen religiösen Begriff“. Damals kündigte er an, noch bestehende Diskriminierungen abzubauen, „aber auch religiöse Gepflogenheiten zu wahren“.

Dafür könnte, wenn es nach Blümel geht, die Regenbogenparade bald auf der Prater Hauptallee stattfinden. Als Chef der Wiener Volkspartei setzt er sich dafür ein, dass auf der Ringstraße keine Demonstrationen mehr abgehalten werden. Diese hätten sich „zu einem Gaudium der Veranstalter und gleichzeitig zur Qual für die Bürger und die Unternehmer in unserer Stadt entwickelt“, so Blümel.

Unter Blümel hat die ÖVP Wien auch gegen eine Förderung für die HOSI Wien durch die Stadt Wien gestimmt. Für deren Obmann Christian Högl ein Zeichen, dass die Partei „jetzt das Heil weit rechts der Mitte in der Nähe der FPÖ sucht“: „Die vordergründige Scharfmacherei à la Reinhold Lopatka und die sektoiden Anwandlungen einer Gudrun Kugler, die es diesmal endlich in den Gemeinderat geschafft hat, werden die Landespartei in der Wählergunst aber auch nicht wieder nach vorne bringen!“, so der Obmann der HOSI Wien im letzten Februar.