Lewis Hamilton verspottet seinen Neffen, weil er ein Prinzessinnenkostüm trägt

Ins Fettnäpfchen gesetzt hat sich der amtierende Formel-1-Weltmeister. Der 32-Jährige hat sich darüber lustig gemacht, dass sein kleiner Neffe zu Weihnachten ein Prinzessinnen-Kleid bekommen hat. Mittlerweile hat sich der Brite für den Kommentar entschuldigt.

Über Instagram zeigte Hamilton seinen 5,7 Millionen Followern zunächst ein Video, das seinen kleinen Neffen in einem blau-rosa Kleid und einem rosaroten Zauberstab in der Hand zeigt. Dazu schrieb er: „Ich bin jetzt sehr traurig. Schaut euch meinen Neffen an.“

Lewis Hamilton hat seinen Neffen auf dem Kieker: „Warum trägst du ein Prinzessinnen-Kleid?“

Außerdem fragt er den Buben in dem Video: „Warum trägst du ein Prinzessinnen-Kleid? Hast du das zu Weihnachten bekommen?“ Als der Bub mit ja antwortet, fragt Hamilton: „Warum hast du dir zu Weihnachten ein Prinzessinnenkleid gewünscht?“ Dann ruft der Rennfahrer: „Burschen tragen keine Prinzessinnenkleider!“ – woraufhin sein Neffe sich die Ohren zuhält.

Das ganze Video hindurch ist auf dem unteren Bildrand ein „🙈“-Emoji zu sehen – als Zeichen, dass dem vierfachen Formel-1-Weltmeister das Geschenk für seinen kleinen Neffen offenbar nicht gefällt.

Daraufhin wurde Lewis Hamilton scharf kritisiert: Er würde Geschlechterstereotype bedienen, so der Vorwurf. Liam Hackett von der Anti-Mobbing-Organisation Ditch the Label twitterte, es sei „enttäuschend zu sehen, dass jemand mit einer solch großen Plattform diese nutzt, um öffentlich ein kleines Kind zu beschämen.“

„Jetzt ist mir klar, dass meine Worte unangemessen waren“, entschuldigte sich Hamilton

Der Rennfahrer reagierte: Er löschte das Video und entschuldigte sich auf Twitter mit mehreren Nachrichten dafür. „Ich spielte mit meinem Neffen, jetzt ist mir klar, dass meine Worte unangemessen waren“, schrieb der 32-Jährige.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

„Ich habe es nicht böse gemeint und wollte niemanden beleidigen“, erklärte Hamilton. Es sei „wirklich nicht akzeptabel, Menschen zu marginalisieren oder zu stereotypisieren. Ich habe immer jeden unterstützt, der sein Leben genau so führt, wie er es möchte. Und ich hoffe, man kann mir meine Fehleinschätzung verzeihen.“, beteuert der amtierende Formel-1-Weltmeister. Er liebe es, dass sein Neffe sich so frei ausdrücke, „wie wir es alle tun sollten“.