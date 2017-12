Diese wichtigen Personen verließen uns 2017

4. Xavier Jugelé

Im April wurde bei einem Terroranschlag in Paris der offen schwule Polizist Xavier Jugelé ermordet, Der 37-Jährige hinterlässt einen Lebenspartner, der bei der offiziellen Trauerfeier mit seiner Rede für Aufmerksamkeit sorgte.

„Diese Art von Auftrag, und das weiß ich, hat ihm gefallen, weil es der Champs-Elysées war, weil es das Bild von Frankreich war, und weil es auch die Kultur war“, so sein Partner Etienne Cardiles. Und er erinnert sich am Sarg seines Partners: „Xavier, Donnerstagfrüh bin ich wie immer zur Arbeit gegangen, und du hast noch geschlafen. Während des Tages haben wir über unsere Pläne gesprochen, in einem weit entfernten Land Urlaub zu machen, und du hast mir gesagt, wie aufgeregt du bist. Dass du noch nie so weit weg warst.“

Jugelé arbeitete seit 2010 in Paris für die Police Nationale. Er sei ein sehr liebenswerter, freundlicher und engagierter Kollege gewesen, so der LGBT-Polizistenverband Flag in einer Stellungnahme. Er war auch unter jenen Sicherheitskräften, die am 13. November 2015 nach dem Anschlag gegen das Bataclan-Musiktheater im Einsatz waren. Damals wurden mehr als 90 Menschen von den islamistischen Angreifern kaltblütig erschossen.

Beim Konzert zur Wiedereröffnung war Jugelé ebenfalls dabei. „Ich bin froh, dass das Bataclan wieder eröffnet hat. Es ist ein Symbol. Wir sind hier heute als Zeugen. Hier, um unsere bürgerlichen Werte zu verteidigen. Dieses Konzert soll das Leben feiern. Nein sagen zu Terroristen“, sagte er damals dem People-Magazin.