Australien: Die ersten schwulen und lesbischen Paare haben geheiratet

So this happened. Last night CRAIG and LUKE created history becoming one of the first same sex couples to marry on the stroke of midnight. Today is the first official date that same sex weddings have become legalised in Australia.

A post shared by Gold Coasts Best Celebrant (@sarahmayalexander_celebrant) on Jan 8, 2018 at 1:25pm PST