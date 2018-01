Cher: Großer Auftritt beim Sydney Mardi Gras

Sie ist eine der größten Ikonen der Schwulenbewegung. Jetzt wurde bekannt, dass Cher im März bei der Auftershow-Party des Mardi Gras in Sydney auftreten wird.

„Cher ist eine einflussreiche Stimme und bei LGBT-Kampagnen an vorderster Front“

Das hat nun Veranstalterin Terese Casu bestätigt. „Cher hat sich als einflussreiche und schlagkräftige Stimme in der weltweiten Politik etabliert und war während ihrer gesamten Karriere bei LGBTQI-Kampagnen und unzähligen Wohltätigkeitsaktionen an vorderster Front“, so Casu.

Die mittlerweile 71-jährige Künstlerin stehe für die „gleiche unaufgeregte und furchtlose Freiheit, welche die LGBTQI-Community so ausdauernd und stark macht – und so positioniert sie sich als wahre Schwulenikone“, ergänzt die Mardi-Gras-Veranstalterin.

Ein Hinweis von Cher auf Twitter ließ die Fans in Australien ausflippen

Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Stargasts hat Cher auf Twitter einen Hinweis gegeben, dass sie bald in Australien sein werde – was dazu führte, dass die Abschlussparty innerhalb weniger Minuten ausverkauft war und das Team daran arbeitete, mehr Plätze bereitzustellen.

Cher reiht sich mit ihrem Auftritt bei der Mardi Gras Party in eine lange Reihe mit hochkarätigen Prominenten wie George Michael, Kylie Minogue, Cyndi Lauper, Nick Jonas, Jake Shears, RuPaul, Adam Lambert, Amanda Lepore, Jimmy Summerville oder Conchita Wurst.

Der Sydney Mardi Gras ist eine der größten Paraden der Welt

Der Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, so der offizielle Name, ist eine der größten LGBT-Paraden der Welt. Dieses Jahr findet der Umzug zum 40. Mal statt. Er begann im Jahr 1978 wie die meisten Pride-Märsche als Erinnerung an die Stonewall-Unruhen – und als Protest gegen die Diskriminierung von Lesben und Schwulen.

Dieses Jahr findet der Sydney Mardi Gras am 3. März statt. Wie jedes Jahr werden tausende Teilnehmer und mehrere hunderttausend Zuschauer erwartet. Unter den Teilnehmern sind seit einigen Jahren auch Soldaten der australischen Streitkräfte in Uniform.