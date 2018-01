Hat Pornostar Topher DiMaggio einen Kollegen vergewaltigt?

Schwere Anschuldigungen gegen den beliebten Porno-Star Topher DiMaggio erhebt sein Kollege Tegan Zayne: Di Maggio habe ihn vor einem gemeinsamen Dreh für das Label CockyBoys vergewaltigt, behauptet Zayne am Sonntag auf Twitter.#

Einen Tag vor dem gemeinsamen Dreh soll sich der Übergriff ereignet haben

Der Vorfall habe sich „vor zwei Sommern“ ereignet, erinnert sich der Darsteller. Zayne habe zu der Zeit für CockyBoys gearbeitet, für den nächsten Tag sei ein Dreh mit Topher DiMaggio geplant gewesen. Während der Dreharbeiten sollten sich die beiden Männer ein Apartment teilen.

Doch während Tegan Zayne, der unter anderem auch für Raging Stallion und Hot House Video gearbeitet hat, am ersten Abend auf seinen Mitbewohner wartete, um ihn zu begrüßen, tauchte Topher Di Maggio zunächst nicht auf. Als er schließlich mitten in der Nacht auftauchte, soll er Sex von seinem Co-Darsteller gefordert haben. „Es gibt im Pornogeschäft eine wichtige Regel, und die ist ‚komme nicht in der Nacht vor deiner Szene‘ – aus nachvollziehbaren Gründen. Als Profi-Schlampe folge ich dieser Regel, um die beste Leistung für das Publikum zu bringen. Aber er hat darauf bestanden“, erinnert sich Zayne.

Obwohl sich Tegan Zayne gewehr hat, soll DiMaggio Sex mit ihm gehabt haben

„‚Nein‘, habe ich gesagt, ‚ich bin nicht sauber und will nicht‘“, erinnert sich das Darsteller in seiner Schlderung. Doch DiMaggio antwortete: „Das ist okay, es ist mir egal.“ Auch die Bitte von Zayne, nicht in ihm zu ejakulieren, soll DiMaggio ignoriert haben. Und die schlechte Behandlung seines Szenen-Partners war damit nicht vorbei: „Die ganze Zeit, die wir zusammen verbracht haben, wurde ich belächelt und erniedrigt. Er sagte, ich wäre ein Mädchen. Er sagte, ich wäre verrückt und unsicher. Er war gut im Beleidigen.“ DiMaggio beschwerte sich bei Zayne sogar über seine Leistungen beim Oralsex.

Tagan Zayne schreibt weiter, dass er versucht habe, den Vorfall zu vergessen. „Der Produzent hat sich entschuldigt, auch wenn sie mit ihm weitergearbeitet haben – wie sehr kann es ihnen leid getan haben?“ Sein damaliger Freund meinte sogar: „Vielleicht hat es dir gefallen“ oder „das ist okay, er ist negativ“.

„Man wird manipuliert um zu glauben, dass man etwas falsch gemacht hat“

Doch mit der Zeit wurde dem Porno-Darsteller klar, dass es sich bei dem nächtlichen Vorfall um eine Vergewaltigung gehandelt hat. „Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil sie jedem passieren kann. Man wird manipuliert um zu glauben, dass man etwas falsch gemacht hat. Es passiert Männern, Sex-Arbeiter, LGBTQ.“ Er wolle keine Hexenjagd starten, aber aufzeigen, dass diese Dinge auch Männern im Pornobusiness passieren.

Und Zayne hat eine wichtige Botschaft für alle, die es betrifft: „Wenn man das Gefühl hat, dass einem Unrecht angetan wurde, soll man sich nicht von anderen erzählen lassen, wie man sich zu fühlen hat. Sag denen die Wahrheit, die sie hören wollen. Habe keinen Angst, jemanden für seine Handlungen verantwortlich zu machen. Und habe keine Angst, nein zu sagen und sich zu wehren, wenn es nötig ist.“

Topher DiMaggio streitet alle Vorwürfe ab

CockyBoys hat sich bis jetzt öffentlich zu dem Fall geäußert. Im Pornoblog QueerMeNow hat Topher DiMaggio die Vorwürfe von Tegan Zayne bestritten. „Er ist verrückt und verdreht Tatsachen. Er war so glücklich, mit mir filmen zu dürfen. Das ist einfach nur traurig!“, sagte er in einer ersten Stellungnahme. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zayne hat seinen Twitter-Account danach kurzzeitig auf privat gestellt. Als er den Account wieder öffentlich gemacht hatte, schrieb er unter anderem: „Ich habe ein Tor geöffnet, vor dessen Öffnung ich Angst hatte, und ehrlich gesagt fühle ich mehr Angst als Befreiung.“

In schmerze, dass ihm vorgeworfen werde, nur über seine Erlebnisse gesprochen zu haben, um Aufmerksamkeit zu erhaschen und einen Kollegen anschwärzen zu wollen. Er möchte über den Vorfall nicht mehr reden. „Ich hätte niemals Namen nennen sollen, aber was geschehen ist, ist geschehen.“