Matthias Mangiapane und Hubert Fella heiraten auf Vox

Im Scheinwerferlicht fühlen sich der 34-jährige Matthias Mangiapane und sein 16 Jahre älterer Partner Hubert Fella sichtlich wohl. Da wundert es nicht, dass auch die Hochzeit der beiden inklusive Vorbereitungen zum TV-Event wird: Der deutsche Privatsender Vox bringt ab 30. April eine Serie über die Vermählung des schwulen Paares.

Sechsteilige Doku-Soap ab Ende April

„Hubert und Matthias – Die Hochzeit“ heißt die sechsteilige Doku-Soap, die Vox ab 30. April jeden Montag um 22.15 Uhr zeigen wird. Darin geht es um die Vorbereitungen für den großen Tag und die Tipps, die Freunde und Familie dafür parat haben. Der Zuschauer soll in der Serie „tief in das private Leben des Paares“ eintauchen.

„Wie so viel im Leben von Hubert und Matthias ist auch ihre Hochzeit eines ganz bestimmt nicht: gewöhnlich“, verspricht Vox in der Presseaussendung. Die Hochzeit selbst, die im Mai stattfindet, soll der Höhepunkt der letzten Folge werden.

Hochzeitsplaner „Froonck“ soll dem Paar beistehen

Dem schwulen Paar steht dabei unter anderem der ebenfalls fernsehbekannte Weddingplanner Frank „Froonck“ Matthée hilfreich zur Seite. Er wird versuchen, die Vorstellungen des Paares umzusetzen – was nicht ganz einfach werden dürfte: Matthias Mangiapane träumt von der „perfekten Märchenhochzeit“ mit Cinderella-Kutsche, Traumschloss und Promi-Gästen.

Mangiapane und Fella waren in den letzten Jahren auf den Sendern der RTL-Gruppe in mehreren Reality-Soaps zu sehen: Sie begannen 2014 in der RTL-Realityserie „Die Schlagerstars“, dann ging es weiter zu Vox, wo sie in der Hobbygärtner-Doku-Soap „Ab ins Beet!“ überzeugten. Anschließend waren sie in der Serie „Hot oder Schrott – Die Allestester“ zu sehen, wo sie Alltagsprodukte auf Herz und Nieren prüften.

Der Hochzeitsantrag kam im Dschungelcamp

Im vergangenen Jahr belegten die beiden Männer im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL den dritten Rang. Wenige Monate später zog Mangiapane ins Dschungelcamp ein und belegte bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ mit ganz viel Drama den fünften Platz.

Im Dschungel von Australien bekam Mangiapane auch seinen Heiratsantrag per Dschungelpost. Später gestand er gegenüber der Bild-Zeitung, dass dieser Antrag „ein bisschen geplant“ war – wie offenbar auch die Vereinbarung, diese Hochzeit mit der TV-Kamera zu begleiten.