Mord, weil Hetero zu LGBT-WhatsApp-Gruppe hinzugefügt wurde

In Indonesien hat ein junger Mann einen anderen mit unzähligen Messerstichen ermordet, weil ihn dieser in eine WhatsApp-Gruppe für sexuelle Minderheiten hinzugefügt hat. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter auf der Flucht festnehmen.

Wie der Sprecher der Polizei in der Hauptstadt Jakarta sagte, wurde der 21-jährige Petrus Paulus Ualubun am Dienstag im Haus eines Verwandten in West Java festgenommen. Er soll einen 33-Jährigen umgebracht haben.

Der bizarr anmutende Grund für die Bluttat: „Der Verdächtige war wütend auf das Opfer, als ihn dieser zu einer LGBT-WhatsApp-Gruppe hinzugefügt hatte und der Verdächtige darauf bestand, nicht Teil dieser Gemeinschaft zu sein“, so der Polizeisprecher.

Mord aus dem Hinterhalt: Unzählige Stichwunden zeigen die Wut des Täters

„Der Verdächtige hat das Opfer zu einem Treffen eingeladen, ihn dann angegriffen und getötet“, beschreibt der Sprecher der Polizei von Jakarta die Tat. Passanten entdeckten dann die Leiche des Mannes mit mehreren Stichwunden in einer Gassevon Jakarta.

Die Obduktion ergab, dass das Opfer grausam zugerichtet wurde. Es wies mehrere Stichwunden am linken Handgelenk, der linken Schläfe, dem linken Auge, der rechten Brust, dem rechtem Rücken und dem rechten Oberschenkel auf.

Klima gegenüber sexuellen Minderheiten verschlechtert sich in Indonesien

Homosexualität ist in Indonesien, dem bevölkerungsreichsten islamischen Land der Welt, nicht illegal. Nur in der konservativen Provinz Aceh, in der die Schariah gilt, werden gleichgeschlechtliche Handlungen bestraft.

Allerdings hat die Polizei auch im Rest des Landes in den letzten zwei Jahren immer wieder gegen die Community eingegriffen. Gerechtfertigt wurden diese Aktionen oft mit dem Kampf gegen Pornografie, die in Indonesien illegal ist.