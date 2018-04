Patrick Lindner ist verlobt: So romantisch war der Antrag

Der offen schwule Schlagerstar Patrick Lindner hat sich verlobt: Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der 57-Jährige jetzt seinem ein Jahr älteren Lebensgefährten und Manager Peter Schäfer einen besonders schönen Heiratsantrag gemacht.

In der Dominikanischen Republik fragte Lindner seinen Freund bei Sonnenaufgang am Strand

Ort des besonderen Antrags war die Dominikanische Republik, wo das Paar einen Traumurlaub genoss – ganz romantisch bei Sonnenaufgang am Strand. Lindner sank auf die Knie und stellte die große Frage: „Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so lieb haben, als dich an so einem Ort zu fragen: Willst du mich heiraten?“, sagte er nach Informationen der Zeitung. Und Schäfer sagte gerührt: „Ja, ich will!“ Dann küssten sich die beiden.

„Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen. Und da die Ehe für alle jetzt möglich ist, möchten wir uns bald auf dem Standesamt das Jawort geben“, so der Schlagersänger gegenüber der Boulevardzeitung.

Statt Geschenken will Patrick Lindner Spenden für sein Schulprojekt

Das Paar plant nach Informationen der Bild eine Hochzeitsreise auf den Malediven, danach soll es in Deutschland eine Feier geben. Als Hochzeitsgeschenk wünschen sie sich „viele Spenden für die Stiftung ‚Fly & Help‘, von denen hier in der Dominikanischen Republik eine Schule für arme Kinder gebaut werden soll“, so Lindner.

Lindner hat sich im Jahr 1999 als schwul geoutet. Im selben Jahr hat er ein acht Monate altes Heimkind aus Russland adoptiert, das er gemeinsam mit seinem damaligen Lebenspartner und Manager Michael Link großzog. Im Jahr 2005 trennte sich Lindner schließlich von Link.

Patrick Lindner und Peter Schäfer sind bereits seit mehr als sieben Jahren ein Paar. Und die Eheringe haben sie eigentlich auch schon: So trägen sie goldene Ringe mit dem Datum, an dem sie sich kennengelernt haben, dem 10.10.10. Diese wollen sie lediglich etwas anpassen.