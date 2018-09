Malaysia: Kritik an Prügelstrafe für lesbisches Paar

In Malaysia wächst die Empörung über die öffentliche Bestrafung zweier Frauen: An ihnen wurde gestern in Kuala Terengganu vor etwa hundert Zuschauern die Prügelstrafe vollzogen. Sie wurden von einem Scharia-Gericht zu einer Geldstrafe von etwa 700 Euro und je sechs Schlägen mit einem Bambus-Stock verurteilt, weil sie Sex miteinander hatten. Nun äußern sich erstmals auch Politiker des islamisch dominierten Landes zu dem Fall.

Dass zwei Frauen Prügelschläge erteilt wurden, „während hundert Menschen ihnen zuschauen“, sei schockierend und erniedrigend, zitiert die britische Tageszeitung The Guardian den Charles Santiago, Abgeordneter des malaysischen Bundesstaates Selangor. Malaysia müsse aufhören, die LGBT-Community zu verfolgen und ihre Privatsphäre zu verletzen: „Wir müssen als Gesellschaft wachsen und lernen, Unterschiede zu akzeptieren“, so der Abgeordnete weiter.

We need to stop targeting the LGBT community. We need to stop invading their privacy. We need to stop abusing them. We need to grow up as a society and learn to embrace diversity.

— Charles Santiago (@mpklang) September 3, 2018