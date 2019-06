„Lycrastorm“: Neue Party für alle Lycra- und Spandex Liebhaber

Am Samstag findet in Wiens bekanntester Herrensauna eine neue, international ausgerichtete Fetisch-Party statt. „Lycrastorm“ richtet sich an alle Männer, die eine Vorliebe für eng anliegendes Spandex haben und das Gefühl einer zweiten Haut lieben.

Eine spezielle internationale Party nur für Lycra-Fans

Normalerweise findet man Spandex-Fans auf Sportwear-Parties – wo sie sich ihre Vorliebe dann mit den Freunden „normaler“ Fußball-Trikots oder etwa von Sportsocken teilen müssen. Das ist oft etwas frustrierend – weshalb sich zwei Spandex-Fetischisten aus Wien und München vorgenommen haben, eine neue Party für Freunde des eng anliegenden Textils zu etablieren.

Herausgekommen ist „Lycrastorm“, das diesen Samstag im Wiener Kaiserbründl Premiere feiert. Das Badehaus aus der Kaiserzeit bietet Platz für etwa 300 Personen. Zusätzlich zu den Sauna-Räumlichkeiten mit Pool, Dampf- und Schaumbad gibt es einen großen Wintergarten, eine Social Area und einen Dancefloor. Eine große Cruising-Area mit Kabinen und sogar einem eigenen Verließ runden die Möglichkeiten ab.

Viele internationale Gäste haben sich angekündigt

„Die Idee ist, einen absolut neuen Fetisch-Event aufzubauen“, so Mike Fast, einer der Veranstalter: „Neben dem Fetisch arbeiten wir auch an verschiedenen Specials während der Party und an dem ganzen Wochenende.“ Nähere Informationen dazu findet man auf der Webseite der Veranstaltung.

„Das ist der erste Versuch einen großen und internationalen Event für Lycra zu etablieren. Deswegen hoffe ich, dass alle Lycra-Enthusiasten da draußen die Chance ergreifen und uns helfen, ‚Lycrastorm‘ groß zu machen. Wir machen alles, um eine tolle neue Erfahrung für Lycra-Typen zu schaffen. Der Ticketverkauf läuft sehr gut und der Anteil an Verkäufe ins Ausland ist sehr hoch“, freut sich Mike schon auf die Party.