[Galerie] Prince Charming: Das sind die Kandidaten der ersten schwulen Flirt-Show

14. Martin Angelo (26)

Der Hamburger gilt in seinem Bekanntenkreis als echter Sonnenschein. “Love life and life will love you back”, ist sein Motto – und genau das erwartet er sich auch von seinem Partner. Geoutet hat er sich im Alter von 16 Jahren auf der Landstraße – was von seiner Familie ganz positiv aufgenommen wurde. Single ist er seit 2015.

Instagram: @Martin.Angelo