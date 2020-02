Wolfgang Wilhelm geht: Aids Hilfe Wien sucht neuen Obmann

Die Aids Hilfe Wien sucht einen neuen Obmann: Nach vier Jahren ist der Psychotherapeut und Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WASt) Wolfgang Wilhelm mit Ende Jänner von diesem Amt zurückgetreten.

Als Grund für den Rückzug von dieser ehrenamtlichen Tätigkeit gibt Wilhelm an, dass besonders seit 2019 die Anforderungen an den Obmann der Aids Hilfe Wien auf strategischer und operativer Ebene so groß geworden seien, dass sich diese nicht mit seinen anderen Tätigkeiten vereinbaren ließen. Wilhelm ist außerdem noch Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften und Psychotherapeut mit eigener Praxis.

Aus der Aids Hilfe Wien soll ein Zentrum für sexuelle Gesundheit werden

Höhepunkt von Wilhelms Obmannschaft war das Konzept „Aids Hilfe Wien 2020“, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Der Verein und das Aids Hilfe Haus am Gumpendorfer Gürtel sollen ein Zentrum für sexuelle Gesundheit werden, so das Konzept.

Die Zuständigkeit des Vereins soll sich damit auf alle sexuell übertragbaren Krankheiten ausweiten: Neben HIV auch auf Syphilis, Tripper, Chalmydien und virale Hepatitis. „Angesichts der phantastischen Entwicklungen im HIV-Bereich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese Neuausrichtung und thematische Erweiterung eine notwendige Voraussetzung für das Weiterbestehen der Institution Aids Hilfe ist“, so Wilhelm.