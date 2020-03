[Update] Coronavirus trifft Wiener Szene: „Circus“ und „Astronaughty“ abgesagt

Nun haben die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auch die Wiener Szene mit voller Wucht erreicht: So hat die Bundesregierung entschieden, alle Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern zu untersagen. Damit ist Österreich rigoroser als das benachbarte Bayern, wo derzeit Großveranstaltungen erst ab 1.000 Personen untersagt werden.

Die großen Parties fallen unter das Veranstaltungsverbot der Regierung

Das Veranstaltungs-Verbot trifft auch etliche Events der Community treffen, die in den nächsten Wochen geplant sind. Diesen Samstag sollen sowohl ein „Replay“-Clubbing als auch ein „Astronaughty“ stattfinden, die Woche darauf eine Spezial-Ausgabe von „KEN“ mit „Queen of Drags“-Teilnehmerin Bambi Mercury.

Das „Astronaughty“ wurde bereits „aufgrund der aktuellen Veranstaltungsbeschränkungen und vor allem zum Schutz unser aller Gesundheit“ abgesagt, wie es von den Veranstaltern heißt. Auch das „Notaufnahme“-Clubbing Mitte Mai wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt, das „PiNKED“-Clubbing ist ebenfalls betroffen. Nähere Informationen von den anderen Veranstaltern werden für die nächsten Stunden erwartet.

Eigenen Angaben zufolge nicht betroffen ist das Hard On, die bekannteste Fetisch-Location der Stadt. Die Veranstaltungen hätten in der Regel weniger als hundert Teilnehmer, betont ein Sprecher des Vereins gegenüber GGG.at; außerdem würden die Maßnahmen den Verein rechtlich ohnehin nicht treffen. Sollten sich die Umstände ändern, werde man kurzfristig entscheiden. Nach derzeitigem Stand dürften Lokale mit Darkroom nicht von zusätzlichen Maßnahmen betroffen sein.

Wegen Corona muss der Circus abgesagt werden, bei der Vienna Pride herrscht Zweckoptimismus

Wie lange die Verordnung zur Einschränkung von Veranstaltungen in Kraft ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Prominentestes Opfer der Absagen ist der „Circus“, das größte Gay-Clubbing Österreichs. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir gemäß der jüngsten Bestimmungen der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung des COVID-19 Ausbruchs in Europa unsere bevorstehende Veranstaltung „Circus – Fresh off the Farm“ am 4. April absagen müssen. Aus Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gäste und KünstlerInnen unterstützen wir diese Entscheidung voll und ganz“, heißt es in einer Stellungnahme.

Stonewall-Geschäftsführerin Katherina Kacerovsky übt sich derweil in Zweckoptimismus. „Derzeit ist Vienna Pride nicht von den amtlichen Maßnahmen betroffen und wir sind täglich mit den österreichischen sowie internationalen Stellen in engem Austausch. Wir sind froh über die aktuellen Maßnahmen Österreichs zur Eindämmung des Corona-Virus, begrüßen diese sehr, weil wir dadurch hoffen, dass die Verbreitung damit in den nächsten vier bis acht Wochen gestoppt werden kann. Bis dahin arbeiten wir weiterhin an der sicheren Umsetzung von Vienna Pride 2020“, betont die Veranstalterin gegenüber GGG.at.

Kurz: „Je weniger soziale Kontakte, desto besser“

Neben den großen Events betreffen die Maßnahmen und Empfehlungen der Bundesregierung auch viele kleine Veranstaltungen, Parties in Lokalen oder Lokalbesuche selbst. „Je weniger soziale Kontakte es gibt, desto besser sind die Spitäler gerüstet“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Pressekonferenz der Regierungsmitglieder. Als Hauptüberträger nannte er die Altersgruppe der 14- bis 30-Jährigen, weil sie viele soziale Kontakte habe.

Für die Veranstalter und Gastronomen, die teilweise von den Events leben, kann die Entscheidung der Regierung zum Problem werden. „Zu Beginn dieses Jahres haben wir unser erstes Büro und unseren Creativespace gemietet, Personal eingestellt, große Investitionen getätigt und unermüdlich daran gearbeitet, großartige Events für euch und die LGBTIQ-Community zu schaffen“, schreibt das „Circus“-Team – und das wolle man auch weiter tun.

Doch die Investitionen können nun nicht so schnell gedeckt werden. Denn Innenminister Karl Nehammer betont, dass es für Veranstalter keine Entschädigung vom Staat gibt. „Das ist höhere Gewalt“, so Nehammer. Unternehmen in der Veranstaltungsbranche hätten aber die Möglichkeit, die von der Regierung gestellten Hilfsmaßnahmen wir Kurzarbeit oder Überbrückungskredite in Anspruch zu nehmen, ergänzte Kurz.

Hinweis: Dieser Artikel wird bei Bedarf aktualisiert.