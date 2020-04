Hatte Jussie Smollett Sex mit seinem angeblichen Angreifer?

Die Geschichte rund um den vorgetäuschten Überfall auf den offen schwulen Schauspieler Jussie Smollett hat eine neue bizarre Komponente bekommen: Wie Page Six, das Klatschportal der Boulevardzeitung New York Post, berichtet, soll er mit seinem angeblichen Angreifer Abel Osundairo in einer Schwulensauna in Chicago wiederholt Sex gehabt haben.

Sie trafen sich in einer Schwulensauna, bei der man seinen Ausweis vorzeigen muss

Getroffen hätten sich Smollett und Osundairo in einer Luxus-Schwulensauna in Chicago, die dafür bekannt sei, dass dort „viele wohlhabende schwarze Schwule herumhängen“, so der Insider – darunter auch der Schauspieler und sein späterer Angreifer: „Sie haben zusammen gefeiert und er hatte eine sexuelle Beziehung zu ihm“, behauptet der Mann.

Da man bei dem Besuch der Sauna seinen Ausweis vorzeigen muss, sollte es dem Insider zufolge auch eine Aufzeichnung der Besuche geben. Er fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft an dieser Liste interessiert sein könnte.

Der angebliche Sex-Partner hat sogar geklagt, als Smolletts Anwälte ihn schwul nannten

Weder Smollett, der durch seine Rolle in der TV-Serie „Empire“ bekannt wurde, noch Osundairo, der bis jetzt als Fitnesstrainer des Schauspielers bezeichnet wurde, haben sich öffentlich zu den Behauptungen geäußert. Für Osundairo sind die Enthüllungen besonders unangenehm – haben er und sein Bruder Ola Smolletts Anwälte sogar erfolglos wegen Verleumdung verklagt, weil sie bestreiten, schwul zu sein.

Jussie Smollett, der sich 2015 als.schwul geoutet hat, kam Anfang 2019 in die Schlagzeilen. Er behauptete, zwei maskierte Donald-Trump-Fans hätten ihn nachts auf offener Straße überfallen, ihn rassistisch und schwulenfeindlich beschimpft, geschlagen und mit Bleichmittel übergossen. Zahlreiche Prominente waren von dem Angriff erschüttert und solidarisierten sich zunächst mit Smollett.

Der Angriff auf den offen schwulen Schauspieler stellte sich bald als Fake heraus

Doch nach den ersten Ermittlungen platzte eine Bombe: Eddie Johnson, der Polizeichef von Chicago, teilte im Februar 2019 mit, dass Smollett den Angriff auf sich offenbar aus PR-Gründen selbst inszeniert habe. So soll er Ola und Abel Osundairo 3.500 Dollar bezahlt haben, um den Übergriff auf ihn zu fingieren. Der Schauspieler beteuert bis heute seine Unschuld.

Smollett wurde zunächst wegen Falschaussage festgenommen und angeklagt, kam aber auf Kaution frei. Zwei Monate später ließ die Staatsanwaltschaft aber alle Anklagepunkte überraschend fallen. Im Gegenzug verlor er seine Kaution in der Höhe von 10.000 Dollar und leistete 16 Stunden soziale Arbeit ab – ohne sich jemals schuldig bekannt zu haben.

Die Polizei von Chicago kündigte daraufhin an, Smollett für die geleisteten Überstunden der Beamten in einer Zivilklage zur Verantwortung zu ziehen. Konkret geht es um Schadenersatz in der Höhe von 130.000 Dollar. Im Februar dieses Jahres erhob die Staatsanwaltschaft schließlich erneut Anklage gegen Smollett – diesmal in sechs Punkten, unter anderem wegen „ordnungswidrigem Verhalten“ im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Angriff. Auch hier bekennt sich der Schauspieler nicht schuldig.