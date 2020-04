Corona-Krise: Die ersten Szenelokale könnten Mitte Mai wieder aufsperren

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für die durch die Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogene Gastronomie – und damit auch für einen Großteil der Wiener Community-Locations. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angekündigt, dass erste Lokale schon bald geöffnet werden könnten.

Mit Maskenpflicht für die Angestellten: Restaurants könnten am 15. Mai öffnen

Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN kündigte Kurz am gestrigen Sonntag an, dass Restaurants ab Mitte Mai wieder geöffnet werden könnten – nach Informationen des Gourmet-Magazins Falstaff fasst die Regierung den 15. Mai ins Auge. Allerdings würden die Restaurants nur unter strengen Einschränkungen öffnen dürfen. Eine Testung aller Mitarbeiter in der Gastronomie werde dem Kanzler zufolge „leider nicht machbar“ sein.

Wie das Bundeskanzleramt heute ergänzte, soll das Personal verpflichtend Masken tragen müssen. Das soll aber nicht für Gäste gelten, für sie sei das Tragen von Masken beim Eintreten und Verlassen des Lokals denkbar. Außerdem werde es eine Höchstzahl von Personen geben, mit denen man den Abend verbringen dürfte, so Kurz.

Ein Lichtblick für die ersten Szenelokale

Genaue Abstandsregen sollen im Laufe der Woche bekanntgegeben werden. Eine verpflichtende Sperrstunde um 18.00 Uhr, die in der Vergangenheit angedacht wurde, scheint es nach Informationen des Falstaff nicht zu geben. Das hilft vor allem den Restaurants in der Community, in Wien beispielsweise das Sixta, das Villa Vida und das ROPP. Das ROPP, das erst letztes Jahr eröffnet hat, hat erst vor einigen Tagen eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, um diese schwierige Zeit zu überstehen.

Wann auch die für die Szene so wichtigen Bars und Discos öffnen dürfen, ist noch unklar. Gestern hieß es in einigen Artikeln, dass auch sie mit 15. Mai öffnen dürfen, heute ist allerdings nur mehr davon die Rede, dass Restaurants in dreieinhalb Wochen aufsperren dürfen. Noch länger geschlossen bleiben dürften hingegen Darkrooms, Sex-Kinos oder Saunen – schließlich steht dort der empfohlene Mindestabstand von mindestens einem Meter in krassem Gegensatz zum Zweck des Besuchs.