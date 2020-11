Achtjährigen Bruder vergewaltigt: Mindestens 15 Jahre Haft für Trent Olsen

Für mindestens 15 Jahre muss der ehemalige Pornodarsteller Trent Olsen in Haft: Der 20-Jährige hat seinen acht Jahre alten Bruder verhaftet und die Tat mit seinem Handy gefilmt. Danach wird er für den Rest seines Lebens als Sexualstraftäter geführt.

Nachdem sein Freund das Video gefunden hatte, verständigte er die Polizei

Olsen war zu Jahresbeginn in seiner Wohnung in Las Vegas festgenommen wurde, nachdem sein damaliger Freund, der Pornodarsteller Daniel Hausser, das Video gefunden und Olsen angezeigt hatte. Anschließend wurde der 20-Jährige nach Idaho verlegt, weil das Verbrechen dort stattgefunden haben soll.

Der Anklageschrift zufolge hat Olsen den Achtjährigen am 8. April 2019 in einer Toilette der Idaho State University anal und oral vergewaltigt und die Tat gefilmt. Das Video konnte auf seinem Handy sichergestellt werden. Sein Gesicht war in einem Spiegel zu sehen. Er hat mit dem Video auch Geld gemacht: Auf Snapchat hat ihm ein Unbekannter 150 Dollar für das Video überwiesen.

Trent Olsen wird nun 15 bis 30 Jahre im Gefängnis verbringen

Nun hat sich Trent Olsen vor einem US-Bundesgericht in Idaho schuldig der Produktion von Kinderpornografie bekannt. Das war Teil einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft. Er kommt nun für mindestens 15 und höchstens 30 Jahre ins Gefängnis. Außerdem kann das Gericht eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar verhängen.

Im Gegenzug zum Schuldeingeständnis kann die Staatsanwaltschaft Olsen nicht in anderen Punkten anklagen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen. Das Urteil soll am 1. März 2021 verkündet werden. Obwohl der Pornodarsteller zum Zeitpunkt der Tat erst 19 Jahre alt war, wird er nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft.

Auch nach seiner Entlassung werden strenge Auflagen gelten

Auch nach dem Absitzen seiner Strafe werden für Trent Olsen weiterhin strenge Auflagen bestehen: So wird er ohne Zustimmung seines Bewährungshelfers keinen Kontakt zu Minderjährigen haben dürfen, bei Wohnort, Arbeitsplatz und Zugang zum Internet gibt es ebenfalls Einschränkungen.

Außerdem wird er nach Verbüßung seiner Haftstrafe in das „National Sex Offender Registry“ aufgenommen. Auf dieser öffentlich einsehbaren Liste sind sämtliche verurteilten Sexualstraftäter der USA zu finden, inklusive ihrer Wohn- und Arbeitsadresse sowie ihrer Bilder.

Während seiner Karriere als Pornodarsteller war Trent Olsen unter anderem für das Label „Blacks on Boys“ tätig, das sich auf Sex zwischen schwarzen Männern und jungen Weißen spezialisiert hat. Auch für das Label „8teen Boys“, das jung aussehende Models ab 18 Jahren zeigt, hat er gearbeitet.