Grenzpolizist wollte Penisfoto als Beweis für schwule Partnerschaft

Während des Corona-Lockdowns gelten in vielen Ländern besondere Regeln für die Einreise. In Deutschland müssen beispielsweise unverheiratete Partner ihre Beziehung an der Grenze nachweisen. Dabei erlebte ein albanisch-stämmiger Schweizer eine böse Überraschung, wie die Tageszeitung 20 Minuten berichtet.

Plötzlich reichten die gemeinsamen Erklärungen des Paares nicht mehr

Denn als der Mann am letzten Samstag seinen Freund in Konstanz am Bodensee besuchen wollte, reichten dem deutschen Grenzbeamten die schriftlichen Erklärungen des Paares, die bis jetzt immer gereicht haben, nicht mehr aus. Er wollte ein Foto des Paares sehen.

Als der Mann fragte, ob das wirklich nötig sei, wurde der Grenzbeamte laut: „Er schrie mich an, dass ich in die Schweiz zurückfahren kann, wenn es mir nicht passt. Ich war total perplex und stand unter Druck.“, berichtet der Mann 20 Minuten.

Auch ein gemeinsames Foto vor dem Eiffelturm war für den Beamten kein Beweis

Doch viele gemeinsame Fotos hat der Mann nicht auf seinem Handy – er ist zu Hause nicht geoutet: „Meine Eltern sind strenggläubige Muslime, das würden sie nie verstehen“, erklärt er. Als er nach langer Suche ein gemeinsames Foto vor dem Pariser Eiffelturm fand, reichte das dem Beamten nicht – er verlangte mehr Bilder.

Diese konnten den Zöllner auch nicht von der Beziehung des Paares überzeugen. „Selbst ein Foto meines Partners in Unterwäsche genügte nicht als Beweis“, erinnert sich der Mann. Das hat ihn nervös gemacht. „Ich stand so unter Druck, dass ich keinen anderen Ausweg sah, als dem Zöllner ein Bild zu zeigen, auf dem mein Gesicht und der Penis meines Freundes darauf zu erkennen ist“, erinnert er sich.

Erst ein intimes Foto des Paares stellte den Beamten zufrieden

Erst dann gab sich der Beamte zufrieden. „Ich fühle mich so dreckig und bloßgestellt – als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse“, ärgert er sich – und fragt sich, ob der Beamte bei einem heterosexuellen Paar auch so gehandelt hätte. „Ich stehe noch immer unter Schock und kann nicht fassen, was mir widerfahren ist“, so der Betroffene einige Tage später gegenüber der Zeitung.

Der Mann hat beim zuständigen Hauptzollamt in Singen Beschwerde eingereicht. Dort heißt es, die Kontrolle sei am Samstag nicht von Beamten der Zollverwaltung durchgeführt worden, sondern von der Bundespolizei. Dort hat man sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, dem Schweizer Dachverband für schwule und bisexuelle Männer, ist empört. „Es darf nicht sein, dass jemand zu so etwas gedrängt wird“, betont er im Gespräch mit 20 Minuten. Er erwarte von den deutschen Behörden, dass der Fall aufgeklärt werde und es intern entsprechende Konsequenzen gibt.