„Let’s Dance“: Ab heute tanzt „Prince Charming“ mit einem Mann

Heute beginnt die 14. Staffel der deutschen Tanz-Show „Let’s Dance“ – mit einer Premiere: Zum ersten Mal, seit RTL die Sendung produziert, tanzt ein Männerpaar mit. Der erste „Prince Charming“ Nicolas Puschmann tanzt hab heute mit einem Mann um den Sieg.

„Was ist dabei schon anders? Mensch tanzt mit Mensch“

„Ich denke, für viele Zuschauer wird es eine neue Erfahrung sein, zwei Männer tanzen zu sehen“, so Puschmann. Er gesteht: „Auch ich habe selbst bislang noch keine klassische Tanzerfahrung mit einem Mann, aber freue mich sehr darauf. Und ehrlich, was ist dabei schon anders? Mensch tanzt mit Mensch. Liebe und die Leidenschaft fürs Tanzen kennt kein Geschlecht. Das wird der Hammer!“

Inspiriert wurde Nicolas Puschmann dabei vom Entertainer Alfons Haider, der bereits 2011 für die österreichische Variante „Dancing Stars“ mit einem Mann tanzte. Gemeinsam mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov verpasste er damals nur knapp das Finale. Bei RTL tanzte 2019 die lesbische Sängerin Kerstin Ott mit einer Frau und belegte den 10. Platz.

„Seit 15 Jahren steht ‚Let’s Dance‘ für Diversität und Unterhaltung“

„Seit 15 Jahren steht ‚Let’s Dance‘ für Diversität und Unterhaltung“, erklärte RTL bei der Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten. „Kein anderes Format vereint so viele Nationen, so viele Varianzen an Lebens- und Liebesformen und schafft es, Zuschauer und Teilnehmer Jahr für Jahr neu zu überraschen“, so der Kölner Sender weiter.

Neben Puschmann mit dabei sind der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, Profiboxer Simon Zachenhuber, Schauspieler Erol Sander, die Sängerinnen Senna Gammour und Ilse DeLange, Mallorca-Partykanone Mickie Krause, Moderatorin Lola Weippert, Barack Obamas Halbschwester Auma Obama, die DSDS-Stars Vanessa Neigert und Valentina Pahde, Sportreporter Kai Ebel, der isländische Fußballer Rúrik Gíslason sowie Model Kim Riekenberg.

Auftakt für die neue Staffel von „Let’s Dance“ ist heute um 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow. Danach versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten in zwölf Live-Sendungen, die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, von ihrem Können zu überzeugen. Kristall-Erbin Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch die Live-Shows.