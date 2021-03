Stadt Wien fördert queere Jugendprojekte

Der Queere Kleinprojektefonds der Stadt Wien wird dieses Jahr gezielt LGBTIQ-Jugendprojekte fördern. Das hat Vizebürgermeister und Antidiskriminierungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den Neos bekanntgegeben.

Zehn Projekte werden heuer aus dem queeren Kleinprojektefonds gefördert

Der Fachbeirat hat zehn der 23 Projekte, die dieses Jahr eingereicht worden sind, eine Förderung zugesprochen. Dazu gehören die Transition Acadmy für junge queere Menschen zwischen 16 und 26 Jahren des Vereins Cinema Arts, die Aufarbeitung und Sichtbarmachung von rechtlichen LGBTIQ Themen für die Bevölkerung durch das Rechtskomitee Lambda, die Produktion von Online-Lectures des Vereins QWIEN, die themenspezifische Bildungstätigkeit des Vereins Gedenkdienst oder ein Workshop-Weekend für Fli*nt-Personen des Vereins Pink Noise.

Außerdem unter den geförderten Projekten mit dabei: Das Theaterstück „How long are you planning to stay“ des Vereins Complicit, die Workshopreihe „I have to tell you something“ des Vereins für Barrierefreiheit in Kunst, Alltag und im Denken, die Erarbeitung der Unterrichtsmaterialien „Queere Lebensweisen gehen uns alle an“ des Vereins queerconnexion, genderspezifische Seminare des Vereins Poika und eine geschlechterkritische Workshopreihe für SchülerInnen des Vereins Queer Museum Vienna.

Vizebürgermeister Wiederkehr freut die Zahl der eingereichten Projekte

„Bildung, Kinder- und Jugendarbeit sind zentrale Schwerpunkte der Wiener Fortschrittskoalition und liegen mir besonders am Herzen, ebenso wie der Bereich Antidiskriminierung und LGBTIQ, wofür ich als Antidiskriminierungsstadtrat Ressortverantwortung trage. Daher haben wir heuer im Queeren Kleinprojektetopf auch LGBTIQ als Thema in der Kinder- und Jugendarbeit in den Fokus genommen und fördern vorrangig Projekte in diesem Bereich“, so Wiederkehr. Die Zahl der dazu eingerichten Projekte freue ihn besonders.

Der queere Kleinprojektetopf ist mit jährlich 21.000 Euro dotiert. Projektanträge für das Folgejahr können von Oktober bis Dezember auf der Homepage der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) eingereicht werden und werden mit bis zu 5.000 Euro unterstützt. Gefördert werden Projekte, die von Diskriminierung betroffene LGBTI-Personen unterstützen. Weiters sind Projekte förderwürdig, die den Abbau von Homophobie und Vorurteilen gegenüber sexuellen Minderheiten und deren Teilhabe an der Gesellschaft innovativ und fachlich fundiert fördern.

Wolfgang Wilhelm, Beiratsvorsitzender und Leiter der WASt, betont: „LGBTIQ ist ein wichtiges Thema für die Regenbogenhauptstadt Wien, in der wir seit 22 Jahren amtliche Buntmachung betreiben und entschieden gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen in allen Bereichen unserer Gesellschaft eintreten. Das tun wir in enger Kooperation und als verlässlicher Partner der LGBTIQ-, also der Lesben-, Schwulen, Bisexuellen-, Transgender-, Inter*sex- und queeren Community in Wien“