Drei Burschen erpressten 42-Jährigen nach Sex: Verdächtige stellten sich

Erfolgreich war eine Öffentlichkeitsfahndung der Berliner Polizei nach drei Männern, die im Herbst 2019 einen damals 42-Jährigen nach einem Online-Date tagelang räuberisch erpresst haben sollen. Zwei der Männer stellten sich mittlerweile freiwillig, der Dritte wurde identifiziert. Die Ermittlungen dauern an – die Polizei möchte noch nicht ausschließen, dass es weitere Opfer geben könnte.

Es war am 28. September 2019, als sich der damals 42-Jährige über das Internet mit zwei Männern in seiner Wohnung in der Kurfürstenstraße verabredet hatte. Nach dem einvernehmlichen Sex wurde das Date aber zum Alptraum: Die beiden Männer sollen den Wohnungsinhaber eingeschüchtert und dazu aufgefordert haben, ihm seine Kundenkarte einer Autovermietung samt PIN auszuhändigen – was er schließlich auch tat.

Anschließend sollen die beiden Unbekannten mit der Karte ein Auto gemietet haben. Als der 42-Jährige die Karte am nächsten Tag sperren ließ, soll er von den beiden Männern erneut bedroht worden sein, damit er die Karte wieder freischalten ließ – was allerdings nicht mehr ging, weil es bei mit der Karte gemieteten Fahrzeugen zwei Verkehrsunfälle gegeben hatte.

Die Drohungen gingen über mehrere Wochen

Am 7. Oktober soll sich schließlich ein dritter Tatverdächtiger bei dem 42-Jährigen gemeldet haben. Er soll von dem Mann unter Gewaltandrohung gefordert haben, ihm bei einem Treffen dessen Kreditkarte inklusive PIN zu überlassen – was dieser auch tat. Im Laufe der nächsten Wochen soll es zu weiteren Drohungen des Trios, Übergaben von Bargeld und Gegenständen und ungerechtfertigten Abhebungen an Geldautomaten gekommen sein.

Vor wenigen Tagen suchte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Trio – mit Erfolg: Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten sich zwei der Tatverdächtigen, beide 17 Jahre alt, im Beisein ihrer Rechtsanwälte bei einer Polizeidienststelle. Auch der dritte Tatverdächtige, ein 18-Jähriger, wurde am Freitag von Zeugen erkannt. Für die mutmaßlichen Täter gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen gegen das Trio dauern an. Hinweisem auch zu möglichen weiteren Opfern, nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz während der Bürozeiten unter der Rufnummer +49/(0)30/4664-473110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer +49/(0)30/4664-471100, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.