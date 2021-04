[Update] Vienna Pride findet dieses Jahr wieder statt

Es ist ein deutliches buntes Zeichen nach mehr als einem Jahr Corona-Beschränkungen: Die Vienna Pride und die Regenbogenparade werden heuer wieder stattfinden, sie sind von 7. bis 20 Juni geplant. Die Regenbogenparade wird dabei als Fuß- und Fahrraddemonstration über die Ringstraße ziehen. Einen Schwerpunkt wollen die Veranstalter:innen dabei auf das Thema Sichtbarkeit lenken.

Veranstalter in intensivem Austausch mit Medizin und Behörden

„Wir müssen immer noch vorsichtig sein, aber dank intensivem Austausch mit Medizin und Behörden und vorausschauender wie flexibler Planung kann Vienna Pride von 7. bis 20. Juni stattfinden“, so Katharina Kacerovsky, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH, die die Vienna Pride veranstaltet. Gerade in Krisenzeiten seien Sichtbarkeit, Lebensfreude und ein starkes Miteinander umso wichtiger.

Höhepunkt dieses zweiwöchigen Programms wird die 25. Regenbogenparade sein, die unter dem Motto „Stay safe, stay proud“ von der HOSI Wien organisiert wird. Das Motto bezieht sich dabei nicht nur auf die Corona-Krise – denn viele LGBTI-Personen seien nicht einmal in der eigenen Familie sicher, wie die Veranstalter:innen betonen.

Regenbogenparade mit Abstand und Maske – und ohne Autos

Um die Gesundheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, wird die Regenbogenparade dieses Jahr als reine Fuß- und Fahrraddemonstration stattfinden. Damit kehrt sie im Jubiläumsjahr praktisch zurück an ihre Wurzeln. Die Teilnehmenden sollen dabei eine FFP-2-Maske tragen und zwei Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen einhalten. Die Abschlusskundgebung findet vor dem Rathaus statt.

Bereits am 1. Juni startet das Projekt „FLAGincluded“ der HOSI Wien, das die Regenbogen-Beflaggung von Schulen in Wien während des gesamten Monats organisiert. Ebenfalls den gesamten Juni fahren die Straßenbahnen der Wiener Linien mit der Regenbogenflagge durch ganz Wien, um „LGBTIQ-Menschen und ihre Anliegen sichtbar zu machen“, wie es in der Aussendung der Veranstalter:innen heißt.

Regenbogenflaggen in der ganzen Stadt als Zeichen der Sichtbarkeit

Auch die unabhängig organisierte Wiener Fensterl Parade, Überraschungshit der letztjährigen Pride-Saison, wird es wieder gehen: Die Organisator:innen rufen dazu auf, am 5. Juni Fenster und Balkone zu beflaggen. Ab dem 7. Juni werden Theater, Universitäten, Wiener Wohnen, die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes und weitere Kooperationspartner:innen die Regenbogenfahne als Zeichen ihrer Solidarität mit der LGBTI-Community hissen. In der Regel folgen die von den Grünen geführten Bundesministerien ebenfalls um diese Zeit.

Auch sonst bietet die Vienna Pride trotz Corona-Beschränkungen ein umfangreiches Programm. So wird es am 13. Juni einen Pride-Tag im Tiergarten Schönbrunn geben. In der Hauptbücherei am Gürtel sind spezielle Büchertische geplant, auf dem Dach des Gebäudes soll es ein Pride-Kino geben. Viele Lokale der Community werden Pride-Brunches anbieten, sofern es die zu dieser Zeit geltenden Regelungen zulassen.

Mehr Informationen in Kürze