Demi Lovato outet sich als nicht-binär

„Die Person, die ich bin und die, die ich noch entdecke“ fühlt sich damit am authentischsten an

Der 28-jährige Musikstar Filmstar Demi Lovato hat sich als nicht-binär geoutet. „Ich bin stolz, euch wissen zu lassen, dass ich mich als non binär identifiziere und nun offiziell meine Pronomen zu ‚they/them‘ ändere“, so Lovato Mittwoch früh in einem Video auf Instagram. Die bisherigen Bezeichnungen – Amerikanerin, Schauspielerin oder Sängerin – passten nicht mehr, so Lovato.

Durch Selbstreflexion entdeckte Lovato eine queere Seite

Das Personalpronomen „they“, ein geschlechtsneutraler Plural, wird in englischsprachigen Ländern oft von Menschen, die sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich identifizieren, als Singular verwendet. Eine entsprechende, allgemein anerkannte deutschsprachige Übersetzung dafür gibt es bis jetzt nicht.

„They/them“ reflektiere am ehesten die „Fluidität, die ich in meinem Geschlechtsausdruck fühle“, erklärte Lovato in einer Serie von Tweets: „Die Person, die ich bin und die, die ich noch entdecke“ fühle sich damit am authentischsten an. Das Outing als nicht-binäre Person folgte nach „einer Menge Heilung und Selbstreflexion“. Bereits im März erklärte Lovato, sich immer queerer zu fühlen und inzwischen zu queer für eine Beziehung mit einem cis Mann zu sein.

Lovato ermuntert andere, ihre eigene Wahrheit zu leben

„Das öffentlich mitzuteilen führt mich auf ein anderes Level der Angreifbarkeit und Verletzlichkeit“, so Lovato weiter: „Ich tue das für die, die bisher nicht in der Lage waren, ihrer Umgebung mitzuteilen, wer sie wirklich sind.“ Lovato ermunterte dazu, die eigene Wahrheit zu leben. Lovato betonte allerdings, kein:e Expert:in oder Sprecher:in für alle Menschen zu sein, die ähnlich fühlten.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Lovato immer wieder für die Rechte sexueller Minderheiten eingesetzt, etwa 2014 bei einem Konzert während der New York Pride gegen die Homophobie in Russland. Zwei Jahre später boykottierten Lovato und Nick Jonas ein Konzert im US-Bundesstaat North Carolina, nachdem dort ein transfeindliches Gesetz beschlossen wurde.