Eiskunstläufer Jason Brown outet sich

Jason Brown, US-Eiskunstlauf-Meister von 2015, hat sich in Sozialen Netzwerken als schwul geoutet. Der heute 26-Jährige postete unter einem Foto, das ihn lachend vor einem Grafitti mit dem Spruch „Love Wins“ zeigt, eine entsprechende Erklärung an seine Fans.

Schon früh sah er die Vielfalt von LGBTI-Menschen

Brown, der 2014 mit seiner Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Sotschi die Bronze-Medaille gewonnen hatte, erklärte, dass er schon immer von „schönen, starken, kreativen, stolzen, erfolgreichen und hilfsbereiten“ queeren Menschen umgeben gewesen sei, die ihm die ganze Vielfalt dieser Menschen gezeigt hätten: „Meine Wahrnehmung von LGBTIQ war alles andere als eindimensional“, so Brown.

Er erkenne an, wie sehr sein eigenes Leben durch diese Menschen – Familienmitglieder, Teamkolleg:innen, Trainer:innen oder Freund:innen besser geworden sei. Diesen Menschen möchte er danken: „Ich habe meine Sexualität nie in Frage gestellt oder viel darüber nachgedacht, weil das egal war“, schreibt Brown. Er habe immer das Glück gehabt, immer von Menschen umgeben gewesen zu sein, die ihm das Gefühl gegeben hatten, es sei genug, zu sein, wer er sei.

„Jede Erfahrung, jeder Mensch ist anders“

„Ich habe es immer für unmöglich und, ehrlich gesagt, gefährlich gehalten, ein verallgemeinerndes Urteil über eine Gruppe abzugeben. Die Vielfalt der Leute, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe, hat mir gezeigt, dass jeder von ihnen einzigartig ist. Jede Erfahrung, jeder Mensch ist anders. Leute finden ihre eigene Identität, ihre eigene Stimme und sie besitzen ihre eigene Wahrheit“, schreibt der Eiskunstläufer.

Jetzt entfalte sich sein eigenes Leben: „Ich bin schwul und das ist eine Geschichte, die noch geschrieben wird“, so Brown. Er weiß aber, dass viele andere queere Menschen eine ganz andere Lebensrealität hätten und oft hohe Hürde überwinden müssten. Der 25-Jährige betont auch, dass der Kampf um gleiche Rechte und Akzeptanz weitergehe.

Große Unterstützung aus der Eiskunstlauf-Community

Aus der Eiskunstlauf-Community gab es für das Posting viel Unterstützung – etwa vom offen schwulen Eiskunstläufer Adam Rippon oder der US-amerikanischen Eiskunstläuferin Karina Manta, die sich 2018 als erstes Teammitglied als bisexuell geoutet hatte. „Du bist ein absolutes Talent! Die Eiskunstlaufcommunity und die queere Community sind unglaublich froh, dich zu haben!“, kommentierte sie das Posting von Jason Brown.

Brown wurde bei den Olympischen Spielen 2014 im russischen Sotschi Neunter im Einzelbewerb, mit dem Team gewann er die Bronzemedaille. Bei den US-Meisterschaften erreichte er in diesem Jahr den zweiten Platz. Außerdem gewann er 2015 mit dem US-Team die World Team Trophy. Beim Grand Prix of Figure Skating kommte er insgesamt sieben Medaillen gewinnen, bei der Four Continents Figure Skating Championship errang er 2018 Bronze und 2020 Silber.