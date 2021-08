Pete Buttigieg und sein Mann Chasten werden Eltern

Der offen schwule US-Verkehrsminister Pete Buttigieg und sein Ehemann Chasten sind Eltern geworden. Das hat der 39 Jahre alte Politiker am Dienstag auf Twitter bekanntgegeben.: “Seit einiger Zeit wollten Chasten und ich, dass unsere Familie wächst”, schreibt Buttigieg.

„Wir sind überglücklich“

Er fügt hinzu: “Wir sind überglücklich, mitteilen zu können, dass wir Eltern geworden sind!” Der Prozess sei allerdings noch nicht abgeschlossen “und wir sind bereits dankbar für die Liebe, Unterstützung und Respekt für unsere Privatsphäre, die uns angeboten wurde”. “Wir können es kaum erwarten, mehr zu erzählen”, schreibt der 39-Jährige weiter. Nähere Details nannte Buttigieg noch nicht.

Sein Ehemann teilte den Beitrag mit dem Hinweis “Some News”. Vor einigen Wochen hatte Chasten Buttigieg in einem Portrait der Washington Post darüber gesprochen, dass sich das Paar bereits seit einem Jahr darum bemühe, ein Kind zu adoptieren. Derzeit zählen zur Familie Buttigieg neben den beiden Ehepartnern zwei Hunde, Truman und Buddy.

Blitzkarriere bei den Demokraten

Pete Buttigieg hatte vor den letzten Präsidentschaftswahlen als demokratischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur für Aufsehen gesorgt. Zuvor war der Bürgermeister der 100.000 Einwohner zählenden Stadt South Bend im US-Bundesstaat Indiana auf nationaler Ebene noch weitgehend unbekannt.

Allerdings arbeitete sich Buttigieg in Umfragen zeitweise an die Spitze des parteiinternen Bewerberfeldes und gewann im Laufe seines Wahlkampfes an Bekanntheit. US-Präsident Joe Biden machte Buttigieg schließlich zu seinem Verkehrsminister. Buttigieg ist damit das erste offen homosexuelle vom Senat bestätigte Kabinettsmitglied der Vereinigten Staaten.