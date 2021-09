Mann in Düsseldorf wegen Regenbogenmaske beschimpft und angegriffen

Drei Jugendliche schlugen und traten den Mann am helllichten Tag

In Düsseldorf fahndet die Polizei nach mehreren Burschen, die am Donnerstag einen Mann mittleren Alters beleidigt und angegriffen haben – vermutlich, weil er einen Mund-Nasen-Schutz in Regenbogenfarben getragen hatte.

Eine Gruppe mit sieben Jugendlichen pöbelte den Mann an

Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 11 Uhr in Benrath, einem Stadtteil im Süden von Düsseldorf. Der Mann war zu Fuß auf der Erich-Müller-Straße unterwegs, als ihm sieben Jugendliche an der Kreuzung mit der Weststraße entgegenkamen.

Mutmaßlich wegen der Regenbogenmaske des Mannes kam es zu einem kurzen Wortwechsel – dann schlugen die Jugendlichen zu: Drei Burschen aus der Gruppe sollen den Mann getreten und geschlagen haben, wie es in der Polizeimeldung heißt. Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt. Danach konnte die Gruppe unerkannt in Richtung Benrather Schlossallee flüchten.

Die Verdächtigen sind vermutlich zwischen 14 und 16 Jahren alt

Dem äußeren Erscheinungsbild nach waren die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer der Burschen ist etwa 16 Jahre alt, hat kurze braune Haare, braune Augen und trug eine blaue OP-Maske. Er war mit einem dunkelblauen Kapuzenpulli mit roter Aufschrift sowie einer Jeanshose bekleidet.

Auch ein zweiter Verdächtiger soll etwa 16 Jahre sein, er trug einen hellblauen Kapuzenpulli mit V-Ausschnitt und Jeans. Seine braunen Haare waren zur Seite gekämmt, auffällig an ihm sollen ein heller Pigmentfleck und eine Narbe am linken Auge sein. Auch er trug eine blaue OP-Maske.

Die Ermittlungen hat, wie bei allen möglichen Hassverbrechen, der nordrhein-westfälische Staatsschutz übernommen, er hat die Fahndung nach den jungen Verdächtigen eingeleitet. Mögliche Zeug:innen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49/(0)211-8700 melden.