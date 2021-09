„Schwuchteln, Hunde, Hurensöhne“: Angriff auf zwei Männer in Frankfurt

In Frankfurt am Main ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem schwulenfeindlichen Angriff gekommen. Ein 21-Jähriger und sein 17 Jahre alter Begleiter sollen am Sachsenhäuser Mainufer von drei Unbekannten beleidigt und körperlich angegriffen worden sein, berichtet die Frankfurter Polizei.

Die beiden Burschen hielten sich gegen 0.40 Uhr auf Höhe des Deutschherrenufers 12 am Main auf, als drei Männer auf sie zukamen und sie zunächst als „Schwuchteln, Hunde, Hurensöhne“ beschimpften. Dann schlugen und traten sie auf den 17- und 21-Jährigen ein, bis die beiden über eine Treppe der Alten Brücke auf die Straße flüchten konnten.

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg

Doch die drei Angreifer verfolgten sie und stießen sie zu Boden. Dann traten sie wieder auf die beiden jungen Männer ein, bis sie von ihnen abließen. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Eine zeitnah eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Opfer erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Nun sucht die Polizei nach Zeug:innen, die sachdienliche Hinweise geben können. Einer der Täter war etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80-1,85 Meter groß und dicklich, hatte lange schwarze Locken, eine „nordafrikanische Erscheinung“ und trug eine blaue Jacke. Hinweise nehmen jede Polizeidienststelle oder das 8. Frankfurter Polizeirevier unter der Telefonnummer +49/(0)69/755-10800 entgegen.