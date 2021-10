Der Wiener Podcaster Antonio Šošić sucht wieder die große Liebe: Nachdem es bei der ersten Staffel der Kuppelshow „Prince Charming“ mit dem ersten Prinzen Nicolas Puschmann nicht geklappt hat und auch bei schwulen Variante der RTL-Show „Take Me Out“ nicht der Richtige dabei war, versucht er es ab Ende Oktober in der neuen RTLZWEI-Show „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“.

Das Konzept: Zwei Singles alleine in einer romantischen Hütte

Das Konzept der Show ist schnell erklärt: Zwei Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen gemeinsam in eine romantische Hütte. Sie lernen sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen.

Dabei kann das Date bis zu fünf Tage dauern und die Singles können Tag für Tag herausfinden, ob sie ihren Weg auch im wahren Leben gemeinsam gehen wollen, oder die Hütten wieder als Singles verlassen. Die Show will ein Kontrast zum heutigen Speed-Dating sein, bei dem Äußerlichkeiten im Fokus stehen. Stattdessen stehe Deep Talk im Mittelpunkt von „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“, betont RTLZWEI.

Auch Antonio Šošić lässt sich auf das Abenteuer ein

Einer dieser Kandidaten ist der Wiener Antonio Šošić. Er ist unter anderem durch seinen Podcast „Vollqueer“ einer großen Öffentlichkeit bekannt. Das erste Mal erregte er als Kandidat der ersten Staffel von „Prince Charming“ Aufsehen. Allerdings hatte ihn „Prince“ Nicolas Puschmann recht schnell aussortiert.

Ende Jänner versuchte Šošić bei „Take Me Out – Boys Boys Boys“ die große Liebe zu finden – und war dabei äußerst begehrt: Von den 30 Männern konnten sich letztlich 22 ein Date mit ihm vorstellen. „Es war ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Es war cool, da einmal dabei gewesen zu sein, und ich hatte Spaß ohne Ende. Ich habe coole Leute kennengelernt“, so Antonio damals.

Die neue Dating-Show „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“ wird ab 25. Oktober von Montag bis Freitag um 17.05 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt. Wann Šošić bei „Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.