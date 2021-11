Wien-Hietzing: Coming Out endet mit Polizeieinsatz

Mit einem Polizeieinsatz endete am Dienstag in Wien-Hietzing das Coming Out eines 26-Jährigen vor seiner Mutter: Die serbische Staatsbürgerin flippte vollkommen aus und griff letztendlich sogar die herbeigerufene Polizistin an, wie unter anderem der ORF Wien berichtet.

Der Vorfall soll sich kurz vor 16 Uhr in der Atzgersdorfer Straße zugetragen haben: Nachdem der Sohn seiner Mutter sagte, dass er schwul sei, soll sie auf ihn eingeprügelt haben. Da sich die 47-Jährige nicht beruhigte, sah der 26-Jährige keinen anderen Ausweg, als die Polizei in den 13. Wiener Gemeindebezirk zu rufen.

Die Frau riss einer Polizistin die Maske vom Gesicht und kratzte sie

Doch auch von der Polizei ließ sich die Frau offenbar nicht beruhigen: Als die alarmierten Beamt:innen versuchten, in aller Ruhe mit der Frau zu sprechen, griff diese eine 26 Jahre alte Polizistin an: Sie riss ihr die FFP-2-Maske vom Gesicht und fügte ihr mehrere Kratzwunden im Gesicht zu.

Aufgrund ihres offensichtlichen Ausnahmezustandes wurde die 47-Jährige vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht. Die angegriffene Beamtin wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt. Wie es dem Sohn geht, ist nicht überliefert.