TJ Osborne: Erster gleichgeschlechtlicher Kuss live bei den Country Music Awards

Es war ein historischer Moment bei den Country Music Awards (CMA): Nachdem der Sänger TJ Osborne gemeinsam mit seinem Bruder zum Gesangsduo des Jahres gekürt wurde, küsste er live vor laufender Kamera seinen Partner Abi Ventura – der erste gleichgeschlechtliche Kuss bei den sonst eher konservativen CMA.

Es gab Diskussionen, ob sein Freund wirklich zur Verleihung mitkommen sollte

„Das Jahr war für uns in vielen Aspekten eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, besonders für mich emotional“, sagte Osborne, der sich im Februar als einer der ersten Country-Musiker geoutet hatte, in seiner Dankesrede: „Und dass ihr mich alle unterstützt, fühlt sich wirklich so an, dass Liebe heute gewinnt.“

Nach seinem Gewinn sagte er in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass es vor der Show Diskussionen gab, ob er Abi als Begleitung zu den Country Music Awards mitnehmen soll – aus Angst vor negativen Reaktionen. Doch letztendlich hat er sich für seine Liebe entschieden.

„Ich liebe diesen Menschen und will so offen wie möglich sein“

„Ich habe mir gedacht: ‚Ich hoffe, es fühlt sich keiner unwohl, aber so fühle ich eben.‘ Ich liebe diesen Menschen, und ich will so offen wie möglich sein“, erklärt TJ Osborne: „Hoffentlich zeigt das Menschen, dass sie sich auch nicht verstecken oder irgendwie verstellen müssen.“

Die Brothers Osborne haben bei den CMA auch ihren Song „Younger Me“ performt, den TJ über sein persönliches Coming Out geschrieben hat. Bevor sie den Song präsentierten, sagte TJ: „Ich habe ehrlicherweise immer geglaubt, ich könnte wegen meiner Sexualität nie hier sein. Und ich wünsche mir nur, ich wünsche mir, mein jüngeres Ich könnte mich jetzt sehen.“

Stapleton als Gewinner des Jahres

Die meisten Trophäen der Country-Nacht gingen an Stapleton. Der 43-Jährige siegte in vier Kategorien, als bester Sänger, für das Album („Starting Over“), die Single und den Song des Jahres. Carly Pearce wurde zur besten Sängerin gekürt. Country-Star Luke Combs ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum «Entertainer des Jahres» gekürt worden.

Bei der Show in der Country-Hochburg Nashville standen Stars wie Blake Shelton, Eric Church und Jennifer Hudson auf der Bühne. Auch Keith Urban trat auf, der mit seiner Frau Nicole Kidman gekommen war. Die Preise wurden zum 55. Mal verliehen. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Gewinner:innen aus.