Wiener Linien mit Red Ribbon zum Welt-Aids-Tag

Noch bis zum 6. Dezember fahren alle Straßenbahnen in Wien mit einem Fähnchen, auf denen das Logo der Aids Hilfe Wien und das Red Ribbon zu sehen sind – ein Beitrag der Wiener Linien zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Gemeinsam mit der Aids Hilfe Wien ruft das Unternehmen zur Solidarität mit HIV-positiven Menschen auf.

Die Wiener Linien stehen für gelebte Toleranz und Solidarität

„Die Wiener Linien stehen für gelebte Toleranz und Solidarität. Mit den Fähnchen auf unseren mehr als 500 Straßenbahnen setzen wir auch ein sichtbares Zeichen für ein faires Miteinander“, erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Und das ist gelebte Praxis: Auch während des Pride Month stellen die Verkehrsbetriebe die Fähnchen auf ihren Straßenbahnen der Community zur Verfügung.

Wie wichtig dieses faire Miteinander gegenüber Menschen mit HIV ist, betont Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien: „Denn HIV-positive Menschen erfahren auch heute noch Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir machen daher das Thema HIV/AIDS für alle Menschen auf Wiens Straßen sichtbar.“ Sie freue sich, dass auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien die Fähnchen-Aktion stattfinde.

Diskrimineriung wiegt für viele HIV-Positive schwerer als die Infektion

Denn die Aktivitäten der Aids Hilfe Wien rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember sollen vor allem das Bewusstsein schärfen, um Diskriminierung im Zusammenhang mit HIV zu reduzieren. Denn noch immer wiegt für viele Menschen mit HIV die Diskriminierung und die Angst davon schwerer als die gesundheitlichen Folgen der Infektion.

Angst vor einer Diagnose ist auch einer der Gründe, warum knapp 42,5 Prozent der betroffenen Personen erst in einem fortgeschrittenen Stadium von ihrer HIV-Infektion erfahren. Dabei haben Menschen mit HIV heute bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung eine annährend gleiche Lebenserwartung, auch im Leben und in der Arbeit gibt es so gut wie keine Einschränkungen.