Griechenland öffnet Blutspende für schwule und bisexuelle Männer

Auch Griechenland wird die diskriminierungsfreie Blutspende einführen. Das hat die Regierung in Athen am Montag angekündigt. So soll künftig im Fragebogen zur Blutspende nicht mehr nach homosexuellen Kontakten gefragt werden.

Seit 1977 konnten Männer, die Sex mit Männern haben, kein Blut spenden

Zuvor hatte das Gesundheitsbehörde das nationale Zentrum für Bluttransfusionen dazu aufgefordert, die derzeit gültigen Richtlinien zu überarbeiten. In Griechenland waren Männer, die Sex mit Männern haben, bereits seit 1977 – und damit vor der Aids-Krise – komplett von der Blutspende ausgeschlossen.

Damit reiht sich Griechenland in die Reihe jener Länder ein, die schwulen und bisexuellen Männern eine diskriminierungsfreie Blutspende ermöglichen. Zuletzt hatte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran angekündigt, Männer, die Sex mit Männern haben, ab 16. März bei der Blutspende nicht mehr schlechter zu behandeln.

Immer mehr Länder ermöglichen die diskriminierungsfreie Blutspende

Großbritannien hat im Sommer 2021 auf ein System umgestellt, das Blutspenden nach dem individuellen Verhalten der Spender einschätzt und nicht mehr nach der Zugehörigkeit zu einer mutmaßlichen Risikogruppe.

In den Niederlanden können Männer, die seit zwölf Monaten in einer monogamen Beziehung mit einem Mann leben, seit September 2021 ohne Einschränkungen Blut spenden. Ein Monat später hat Israel die Blutspende für schwule und bisexuelle Männer vollständig geöffnet.

In Österreich hat das Gesundheitsministerium verfügt, dass Männer vier Monate nach dem letzten gleichgeschlechtlichen Sex Blut spenden dürfen. Das Rote Kreuz als größte Blutspende-Organisation verlangt allerdings nach wie vor zwölf Monate Enthaltsamkeit. Trans Personen sind von der Blutspende praktisch vollständig ausgeschlossen.