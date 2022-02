Manuel Flickinger: Vom Underdog zum Favorit für die Dschungelkrone

In der ersten Woche war von Manuel Flickinger fast nichts im Dschungelcamp zu sehen – doch das hat sich in den letzten Tagen geändert. Jetzt gilt der 33-Jährige sogar als Anwärter auf die Dschungelkrone!

Auf der „Bundes-Ekel-Bahn“ geht es für Manuel Flickinger nach oben

Der Aufstieg von Manuel begann am Tag 9: Bei der Dschungelprüfung „Bundes-Ekel-Bahn“ mussten er und Filip Pavlovic zuerst kegeln und dann Höhepunkte der Ekelküche verzehren. Und während Pavlovic bei so gut wie jedem Gang kurz davor war, sich zu übergeben, schluckte Flickinger tapfer, was immer ihm vorgesetzt wurde – unter anderem Schweinepenis mit pürierten Sojabohnen.

Zusätzlich motivierte er Pavlovic mit einem herzhaften „Schluck!“ – mit einer Selbstverständlichkeit, als ob er diese Aufforderung schon öfter gemacht hätte. Insgesamt erspielten die beiden Dschungelcamper so sieben von neun Sternen – was auch im Camp von den anderen Mitspieler:innen lobend anerkannt wurde. Bereits zuvor hatte er mit Jasmin Herren eine erfolgreiche Schatzsuche absolviert – die den Fernsehzuschauer:innen allerdings vorenthalten wurde.

Er ist immer für seine Kollegen da – auch, wenn es in Manuels Herz einsam ist

Und auch für das Gesamtgefüge im Dschungelcamp ist Manuel Flickinger wichtig: Er ist derjenige, der seine Co-Stars ohne zu murren an den Bach begleitet, wenn die ihm ihr Herz ausschütten wollen. Dabei gibt es auf der Seele des Sonnyboys, der immer gute Laune zu haben scheint, auch dunkle Flecken: Auf ihn warte zuhause niemand, erklärte er bei einem Gespräch am Bach seinem Mitcamper Eric Stehfest, nachdem dieser ihm von der Sehnsucht erzählt hatte, die er im Camp nach seiner Familie hätte.

Eric versucht darauf hin, Manuel wieder aufzubauen: „Meine Frau ist ja bisexuell“, erzählt der Schauspieler. Daraufhin schlägt Manuel vor: „Vielleicht gehen wir zusammen zum CSD“ – und Eric findet diesen Vorschlag „ganz nice“. Überhaupt scheint sich zwischen Eric und Manuel eine ganz besondere Männerfreundschaft im Camp zu entwickeln.

„Wenn man das Herz verschließt, kann man auch keine Liebe empfangen“

Er wünsche sich einen Partner, der ihn so akzeptiert wie er ist, so Manuel anschließend im Dschungeltelefon: „Mit all meinen Facetten. Ich hoffe, dass irgendeiner da draußen ist, der das auch erkennt und sich irgendwann zeigt.“ Schon vor dem Einzug ins Camp hat er im offiziellen Podcast erzählt, dass er bereit für die Liebe sei. „Denn wenn man das Herz verschließt, kann man auch keine Liebe empfangen“, so Manuel. Auch mit dieser Verletzlichkeit schafft er es in die Herzen der Dschungelcamp-Fans.

Er ist ein besonnener Charakter – das schätzen die Fans von „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus“. Damit profitiert er auch davon, dass sich Harald Glööckler, einer der bisherigen Favoriten, derzeit im Dschungelcamp selbst demontiert: Er hat in den letzten Tagen angefangen zu lästern und verbündet sich mit Anouschka Renzi, die ihren Mit-Campern selbst das Leben schwer macht.

Manuel Flickinger würde man das nicht zutrauen – dafür scheint er eine viel zu ehrliche Haut zu sein. Und das würde aus ihm einen würdigen Dschungelkönig machen. Nun liegt es an den Zuseher:innen – sie müssen nun für Manuel anrufen, damit dieser auch wirklich die Krone holen kann. Gezittert werden kann nun jeden Tag abends in RTL – und rund um die Uhr im Streamingdienst RTL+.

